CNBC: Target contratará 130,000 personas y adelantará ofertas de temporada festiva

Minneapolis.- La cadena de tiendas minoristas Target informó el jueves que las contrataciones navideñas serán equiparables con las del año pasado cuando empleó a 130,000 trabajadores, pero está reconsiderando su enfoque de roles para que esos trabajadores se adapten a los nuevos hábitos de compra de los clientes durante la pandemia de coronavirus, según explicó CNBC.

El doble de empleados de Target se dedicará a atender los pedidos por internet para la recogida el mismo día en la acera y en la tienda, esto en comparación con la primera mitad del año. Los centros de distribución tendrán más trabajadores que la temporada pasada para asegurarse de que las tiendas no se queden sin artículos populares.

Algunos trabajadores se centrarán en la seguridad y la limpieza. Y en todas las tiendas, los empleados recibirán capacitación para que puedan cambiar de una tarea a otra según sea necesario, desde desinfectar los carritos de compras hasta ayudar con la entrega en la acera (curbside pickup) durante las horas pico.

"Los miembros del equipo de temporada recibirán un salario inicial mínimo líder en la industria de $15 y una variedad de beneficios clave para la salud y el bienestar durante el coronavirus", indicó la empresa y agregó que los candidatos interesados pueden visitar TargetSeasonalJobs.com para solicitar puestos en tiendas y puestos en centros de distribución.

El director ejecutivo de Target, Brian Cornell, dijo que su enfoque para la contratación de personal y el servicio a los clientes durante las vacaciones enfatizará la flexibilidad, un tema que todos los minoristas han tenido que adoptar a medida que la pandemia sacude la forma en que los estadounidenses compran. Dijo que espera que “ciertas tendencias de principios de este año continúen durante la temporada navideña”, como los clientes que desean sentirse seguros en las tiendas y buscan descuentos.

“Ciertamente, seguimos viendo a los clientes gravitar hacia la facilidad, la conveniencia y las formas sin contacto de comprar a través de nuestros canales digitales”, dijo.

Los pronósticos anticipan que las ventas navideñas aumentarán este año, pero solo levemente, a medida que los consumidores se enfrenten a una economía incierta o retrocedan debido a la recesión. La consultora Deloitte predijo que las ventas navideñas podrían aumentar entre un 1% y un 1,5% este año, pero dijo que dependerá de si los consumidores de altos ingresos derrochan y si las familias de bajos ingresos controlan sus gastos.

Cornell se negó a proporcionar una perspectiva para la temporada de compras típicamente ocupada. Sin embargo, dijo que el minorista hará otros cambios relacionados con la pandemia, como comenzar las ofertas de temporada en octubre.

"Esperamos que esta sea una temporada navideña muy diferente", dijo. “Esperamos que los clientes comiencen a comprar antes y compren durante la temporada. No esperamos largas filas el viernes negro por la mañana. Pero ciertamente esperamos un consumidor muy comprometido y un cliente de Target que esté ansioso por celebrar la temporada navideña ".

La directora de recursos humanos de Target, Melissa Kremer, dijo que los empleados actuales pueden obtener horas adicionales y optar por tareas fuera de su departamento típico, como ayudar con pedidos en línea. Más del 90% de los pedidos en línea del minorista se procesan en las tiendas.

El total de contrataciones navideñas de la empresa se verá igual que el año pasado, a pesar del aumento de las ventas. El año pasado, Target contrató a 130,000 trabajadores de temporada navideña, frente a los 120,000 trabajadores de 2018. Alrededor del 40% de esas contrataciones generalmente se retienen como empleados.

Target ha experimentado un auge en las ventas durante la pandemia, particularmente en el segundo trimestre, que terminó el 1 de agosto. Superó las expectativas de Wall Street, alcanzando un récord de crecimiento de las ventas en las mismas tiendas del 24.3%. Sus ventas digitales comparables casi se duplicaron.

Los servicios en el mismo día, en particular, han impulsado sus ventas durante la pandemia. Target ofrece tres opciones: Shipt, un servicio de entrega a domicilio en línea que puede entregar alimentos en los hogares de los clientes; Drive Up, su servicio de recogida en la acera, y Recogida de pedidos, que permite ordenar y pasar buscando todo para llevar. Las ventas a través de los servicios crecieron un 273% interanual en el segundo trimestre. Drive Up experimentó el crecimiento más marcado: un salto del 700%.

Cornell atribuyó ese crecimiento a las diferentes formas en que las familias gastaban el dinero, ya que no podían ir al cine ni a las típicas vacaciones de verano. Algunos también descubrieron las opciones de comercio electrónico de Target, dijo.

Al igual que otros minoristas, Target ha experimentado un cambio hacia el comercio electrónico. Durante la primera mitad del año fiscal 2020, más de 10 millones de nuevos clientes compraron en su sitio web. La demanda de sus opciones para el mismo día, que se compran en línea, se cuadruplicó.

Sin embargo, a diferencia del gran competidor Walmart, Target no ha contratado a cientos de miles de nuevos empleados durante la pandemia. Walmart ha contratado a más de 500,000 trabajadores en sus tiendas y cadena de suministro durante la pandemia y dijo que planea contratar a 20,000 trabajadores de temporada para sus centros logísticos durante las vacaciones.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Melissa Repko para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.