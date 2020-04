CNBC: ¿Tendrás que devolver el dinero que recibes por coronavirus? Este y 6 mitos más que te aclaramos

El IRS comenzó esta semana a depositar a los estadounidenses elegibles el dinero de ayuda por coronavirus. Pero aún abundan las preguntas sobre los pagos, incluida la rapidez con que los estadounidenses los recibirán.

A continuación, CNBC Make It aclaró siete mitos sobre estos cheques o depósitos. Esto es lo que necesitas saber, desde si están sujetos a impuestos o no y hasta cuánto tiempo les llevará ingresar a tu cuenta bancaria.

1.¿Los cheques por coronavirus están sujetos a impuestos?

Los cheques no son ingresos imponibles o sujetos a impuestos. Los cheques, que van desde $1,200 para personas que ganan hasta $75,000 y hasta $2,400 para parejas que ganan hasta $150,000, más $500 para dependientes menores de 17 años, están estructurados como créditos fiscales reembolsables.

Es por eso que incluso las personas que generalmente no presentan declaraciones de impuestos califican para estos pagos, según Tax Foundation, un grupo de expertos independiente.

2.¿Tendré que devolver el dinero la próxima temporada de impuestos?

Asumiendo que toda la información en tus declaraciones de impuestos es correcta, no devolverás ese dinero que recibas ahora la próxima primavera.

Incluso puedes recibir más dinero cuando presentes tus impuestos en 2020. Si bien los cheques se basan en tus declaraciones de 2019 o 2018 para obtener dinero ahora, técnicamente son créditos para los impuestos de 2020, según la Tax Foundation.

Si resulta que debes recibir un monto (crédito fiscal) mayor basado en tu ingreso bruto ajustado (AGI) de 2020, recibirás la diferencia el próximo año.

"Si los ingresos de un contribuyente caen en 2020, serán elegibles para cualquier reembolso restante que no pudieron reclamar usando tu declaración de 2019 o 2018", escribe Tax Fundation.

Por ejemplo, imagina que un contribuyente sin hijos ganó $35,000 de ingreso en 2019. Ahora este contribuyente recibirá un cheque o depósito por coronavirus de $1,200, y este dinero también aparecerá en la declaración de impuestos del contribuyente de 2020 (que declarará en 2021) como un crédito fiscal ya recibido.

Si el contribuyente le tocaba recibir un reembolso de impuestos de $500 basado en su retención de impuestos sobre la renta, aún recibiría ese reembolso de $500 cuando presente su declaración de impuestos de 2020.

Por otro lado, el IRS no te penalizará si tu ingreso bruto de 2020 es más alto que el que declaraste este año, según la Tax Foundation. "Si el monto de un crédito (reembolso) para el que califica un contribuyente en 2020 es menor de lo que se basó en su declaración de 2019, no tiene que devolverse (el dinero)".

3.¿Tomará meses recibir mi cheque?

Si el IRS tiene tu información bancaria de depósito directo, entonces deberías recibir tu pago en las próximas semanas, según la agencia. De hecho, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos anunció el lunes que decenas de millones de estadounidenses deberían recibir sus depósitos antes del miércoles 15 de abril, y el departamento "espera que una gran mayoría de los estadounidenses elegibles reciban pagos de Impacto económico dentro de las próximas dos semanas".

Son aquellos que aún necesitan presentar una declaración y aquellos que obtienen su reembolso de impuestos a través de un cheque en papel que potencialmente esperarán meses para recibir su cheque por coronavirus, según el IRS.

4.¿No puedo inscribirme para recibir el dinero por coronavirus?

No hay nada que la mayoría de la gente deba hacer para recibir un cheque o depósito. Si presentaste tu declaración de impuestos en 2018 o 2019 y el IRS tiene tu información bancaria, recibirás un pago automáticamente.

Las únicas personas que podrían necesitar hacer algo para recibir un pago son los estadounidenses de bajos ingresos que generalmente no presentan una declaración (haz clic para poder suministrar tus datos al IRS) y aquellos que desean proporcionar al IRS la información de su cuenta bancaria para obtener su pago más rápido mediante depósito directo, en lugar de un cheque enviado por correo. Se espera que una página de internet se active en los próximos días para actualizar la información de tu cuenta bancaria en el sitio web del IRS.

5.¿Los beneficiarios del Seguro Social (los retirados) y otros beneficios no son elegibles?

Con algunas excepciones, siempre que tengas un número de Seguro Social y cumplas con los requisitos de elegibilidad de ingresos, recibirás un cheque o depósito. Aquellos que reciben beneficios de jubilación del Seguro Social, así como beneficios por discapacidad (SSDI) y jubilación ferroviaria, no necesitarán presentar una nueva declaración de impuestos para recibir sus pagos, si califican; el IRS usará la información de la cuenta bancaria que ya tiene.

6. Todavía no he presentado mis impuestos de 2019, ¿así que no recibiré un cheque o depósito?

Todos los que sean elegibles recibirán un cheque o depósito. Si aún no has presentado tus impuestos para 2019, el IRS utilizará tu declaración de 2018 para estimar tu crédito o monto del depósito por coronavirus.

Dicho esto, el IRS "también ha aconsejado a todos los contribuyentes que esperan un reembolso de impuestos que presenten su declaració de 2019 lo antes posible", dice la Tax Fundation.

7. El IRS me pagó de más y ¿ahora tengo que devolver parte del dinero?

El IRS no solicitará devolución del dinero. Las estafas en esta época de coronavirus están proliferando, y la Comisión Federal de Comercio advierte sobre varias relacionadas específicamente con los cheques por coronavirus. Una de las estafas más comunes es: los estafadores envían un cheque supuestamente del "IRS", luego afirman que pagaron en exceso y que debes devolver algo de dinero.

"Si recibes un cheque -que parece oficial- por más de lo que esperabas, digamos, por $3,000, la próxima llamada que probablemente recibas es de un estafador", advierte la FTC. "Te dirán que te quedes con tu pago de $1,200 y que devuelvas el resto enviando efectivo, tarjetas de regalo o transferencias de dinero". Si experimentas algo como esto, puedes denunciarlo a la FTC.

Ten en cuenta que el IRS no te llamará, ni tampoco enviará mensajes de texto o correos electrónicos. "Los estafadores envían mensajes de aspecto oficial, incluidas sellos postales con una contraseña para usar en internet para" acceder "o" verificar "su información de pago o depósito directo", advierte la FTC. Así que no caigas en esa trampa. “El IRS no se comunicará contigo para recopilar tu información personal o cuenta bancaria. Es una estafa".

Este artículo fue escrito originalmente en inglés por Alicia Adamczyk en la página de nuestra estación hermana CNBC. Para más de CNBC.com entra aquí.