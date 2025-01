El presidente electo, Donald Trump, ha prometido declarar una emergencia energética nacional en cuanto tome posesión el lunes, meses después de prometer a los votantes que reduciría a la mitad los precios de la electricidad y la gasolina en el primer año de su Gobierno.

"Para lograr esta rápida reducción de los costes energéticos, declararé una emergencia nacional que nos permita aumentar drásticamente la producción, generación y suministro de energía", dijo Trump a sus partidarios en un mitin en Potterville, Michigan, el pasado agosto. "A partir del primer día, aprobaré nuevas perforaciones, nuevos oleoductos, nuevas refinerías, nuevas centrales eléctricas, nuevos reactores y reduciremos drásticamente la burocracia".

El 22 de diciembre, el presidente electo reiteró su intención de "declarar una emergencia energética nacional" el primer día de su mandato. Prometió promulgar una serie de órdenes ejecutivas para revertir las políticas de la administración Biden sobre exportaciones de gas natural, perforaciones y normas sobre emisiones.

Trump tiene previsto crear un Consejo Nacional de la Energía dirigido por el gobernador de Dakota del Norte, Doug Burgum, su candidato para dirigir el Departamento de Interior. Burgum dijo durante una audiencia en el Senado sobre su nominación esta semana que espera que el consejo se establezca a través de una orden ejecutiva.

No está claro si la declaración de emergencia sería en gran medida simbólica o invocaría poderes más amplios que van más allá de las órdenes ejecutivas sobre energía que se espera ampliamente que Trump emita el lunes. El equipo de transición del presidente electo no respondió a una solicitud de comentarios.

"Mi anticipación es que será una declaración retórica de una emergencia energética", dijo Mike Sommers, presidente del grupo de presión de la industria petrolera American Petroleum Institute. "Cuando agrupe las órdenes ejecutivas, esa será la respuesta a qué hacer con la emergencia energética".

Hay varios estatutos de emergencia que Trump podría invocar y que están relacionados con la energía, dijo Glenn Schwartz, director de política energética de la consultora Rapidan Energy. Las emergencias son a menudo vagamente definidas bajo la ley federal, dando al presidente amplia discreción para usarlas como mejor le parezca, dijo Schwartz.

Y Trump probablemente se enfrentaría a poca presión de los tribunales porque son reacios a desafiar las determinaciones presidenciales relacionadas con la seguridad nacional, dijo Schwartz.

"Incluso si Trump ampliara sus poderes de emergencia de una manera sin precedentes, no está claro que los tribunales intervinieran para detener cualquiera de estas acciones resultantes", dijo el analista.

Probables autoridades de emergencia

Existe un precedente claro para que Trump invoque la autoridad de emergencia para promover la generación de energía y ampliar el suministro de combustible de la nación, dijo Schwartz a los clientes en un informe de investigación publicado el jueves pasado. Las autoridades que utilizan los poderes renunciarían a ciertas normas ambientales y de contaminación relacionadas con la energía.

Trump podría emitir exenciones de combustible bajo la Ley de Aire Limpio para permitir la gasolina en el mercado que de otro modo violaría las normas federales de calidad del aire, dijo el analista. Los presidentes han utilizado a menudo este tipo de exenciones siempre que han necesitado ampliar el suministro de gasolina del país y mantener los precios bajo control, dijo.

Trump también podría invocar la Ley Federal de Energía para ordenar a las centrales eléctricas que funcionen al máximo de su capacidad y no cumplan con los límites de contaminación, dijo Schwartz. El secretario de Energía puede invocar la ley en tiempos de guerra o cuando un aumento repentino de la demanda o una escasez de electricidad crea una situación de emergencia.

Desde la Segunda Guerra Mundial apenas se ha recurrido a esta disposición, que se ha reservado sobre todo para situaciones en las que las condiciones meteorológicas extremas han desbordado las centrales eléctricas, según Schwartz.

El mayor operador de red de EEUU, PJM Interconnection, ha advertido de un déficit de energía a medida que las centrales de carbón se retiran más rápido de lo que se pone en marcha nueva capacidad. PJM gestiona la red en la totalidad o parte de 13 estados del Atlántico Medio, el Medio Oeste y el Sur.

La situación podría agravarse si la demanda de electricidad aumenta significativamente a medida que el sector tecnológico construye centros de datos que consumen mucha energía para respaldar aplicaciones de inteligencia artificial.

La primera administración Trump consideró invocar la ley en 2018 para ordenar a las empresas eléctricas que compraran dos años de energía a las centrales nucleares y de carbón que corrían el riesgo de cerrar. En ese momento, la administración finalmente abandonó la idea después de enfrentarse a la presión de la industria.

Trump también podría optar por un estatuto más amplio que permita al presidente suspender las leyes de contaminación para instalaciones industriales, centrales eléctricas, refinerías de petróleo, acerías, plantas químicas y otras instalaciones industriales en situaciones de emergencia, dijo Schwartz.

Hay menos apoyo bajo la ley federal para que el presidente obligue a una nueva producción, dijo Schwartz. Trump podría ordenar a las agencias federales que aceleren las revisiones ambientales de los proyectos energéticos que apoya, como los oleoductos, pero el presidente no puede utilizar las autoridades de emergencia para eludir las políticas ambientales fundamentales, como la Ley Nacional de Política Ambiental y la Ley de Especies en Peligro de Extinción, dijo el analista.

Órdenes ejecutivas previstas

Los grupos de presión de la industria petrolera en el Instituto Americano del Petróleo están anticipando que Trump emitirá una serie de órdenes vinculadas a la energía tan pronto como el lunes.

Se espera que la administración emita una orden que levante la pausa del equipo de Biden sobre nuevas instalaciones de exportación de gas natural licuado, dijo Sommers. También es probable que el presidente electo intente revocar la reciente decisión del presidente Biden de prohibir la perforación en 625 millones de acres de aguas federales. La autoridad de Trump para hacerlo ha sido cuestionada y una orden de este tipo acabaría probablemente en los tribunales.

"Somos de la opinión de que él tiene la capacidad de revertir eso y lo defenderemos en los tribunales", dijo Sommers.

El sector prevé que el presidente ordene también al Departamento de Interior que aumente las ventas de petróleo y gas en el Golfo de México, según Sommers. El gobierno de Biden había concedido el menor número de contratos de arrendamiento de la historia en el marco de un programa que se extenderá hasta 2029.

No se espera que estas decisiones tengan un impacto inmediato en la producción. Estados Unidos ha sido el mayor productor mundial de petróleo durante seis años, superando a Arabia Saudí y Rusia. Los consejeros delegados de Exxon y Chevron han dejado claro que las decisiones de producción se basan en las condiciones del mercado, no en respuesta a quién está en la Casa Blanca.

"Puede llevar un caballo al agua, pero no puede hacer que beba", dijo Schwartz. "Puede darles todos los recursos que necesiten para poder perforar, pero no he visto nada que sugiera que pueda obligarles a sacarlo de la tierra".

Se espera que Trump retire a EEUU del acuerdo climático de París. También se esperan órdenes ejecutivas dirigidas a las normas de emisiones de gases de escape y de ahorro de combustible para los automóviles.

Sin embargo, según Sommers, no es mucho lo que se puede hacer a través de una orden ejecutiva, y las directivas a menudo tienen que pasar por un proceso de elaboración de normas que lleva tiempo. La industria petrolera está más centrada en impulsar cambios políticos más duraderos en el Congreso, controlado por los republicanos.

"No hay muchas cosas que puedan hacer desde el primer día, aparte de dar instrucciones a las agencias federales para que cumplan su promesa de dominar el sector energético", dijo Sommers.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Spencer Kimball para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.