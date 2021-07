En Texas: advierten sobre invasión de gusanos “cabeza de martillo”

TEXAS - Una experta en gusanos confirmó durante una entrevista con Telemundo 39 que han recibido cientos de reportes por gusanos planos (cabeza de martillo) en el Metroplex.

"Desde una publicación en Facebook hemos recibido cientos de reportes en la zona de DFW y ahora es seguro asumir que están bien establecidos en la zona. Anteriormente no teníamos esta información, pero ahora sí la tenemos", dijo Ashley Morgan-Olvera, directora de investigación de The Texas Invasive Species Institute.

Morgan agregó que lo importante es no "cortar o partir" dichos animales pues esto no los mata ya que ellos no necesitan reproducirse y al contrario vuelven a crecer por sí mismos.

Los gusanos platelminto pueden crecer o estirarse entre 4 y 15 pulgadas cuando se mueven dijo Morgan-Olvera, directora de The Texas Invasive Species Institue

Es por eso que recomienda no tocarlos y en lugar agarrarlos con un papel u otro objeto para inmediatamente ponerlos en una bolsa donde les puedes poner sal o vinagre. Después sella la bolsa y ponla en un bote de basura ya que de esta manera no tienen oportunidad de volver a crecer.

"Históricamente hablando sabíamos que estos gusanos viven desde hace unos 20 años en el área de Houston, pero no teníamos mucha información sobre su presencia en la zona de Dallas-Fort Worth, pero ahora sí la tenemos", dijo Morgan.

Ella agrega que una de las maneras en las que estos gusanos podrían estar llegando a diferentes zonas es a través de tierras agrícolas o para agricultura. También podría ser a través de mantillos.

Es por eso que es importante que después de reorganizar o rehacer, por ejemplo, el jardín en tu hogar estés pendiente sobre este tipo de gusanos ya que su objetivo principal es comer lombrices de tierra, explica la experta.

Expertos indican que este tipo de gusanos son nativos del sureste de Asia, principalmente en Vietnam pero aún no saben cómo llegaron al Metroplex.

Morgan indicó que este tipo de gusanos son nativos del sureste de Asia, principalmente de Vietnam, y también han invadido la zona sur de las Islas del Pacífico.

¿Haz visto estos gusanos en tu propiedad? Los puedes reportar a través de la siguiente dirección de correo electrónico pero se pide que también incluyas fotos, dirección, y todos los detalles que puedan ayudarles a ellos a investigar más sobre su presencia: invasive@shsu.edu.