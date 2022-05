Legisladores aseguran que los OVNIs son un problema de seguridad nacional

WASHINGTON DC — El Congreso celebró el martes su primera audiencia en medio siglo sobre objetos voladores no identificados. Y no, todavía no hay confirmación gubernamental de vida extraterrestre.

Al testificar ante un subcomité de inteligencia de la Cámara, los funcionarios del Pentágono no revelaron información adicional de su investigación en curso de cientos de avistamientos inexplicables en el cielo. Pero dijeron que habían elegido a un director para un nuevo grupo de trabajo para coordinar los esfuerzos de recopilación de datos sobre lo que el gobierno ha denominado oficialmente "fenómenos aéreos no identificados".

Ronald Moultrie, subsecretario de defensa para inteligencia, dijo que el Pentágono también estaba tratando de desestigmatizar el problema y alentar a los pilotos y otro personal militar a informar cualquier cosa inusual que vean.

“Queremos saber qué hay ahí fuera tanto como ustedes quieren saber qué hay ahí fuera”, dijo Moultrie a los legisladores, y agregó que él mismo era fanático de la ciencia ficción. “Recibimos las preguntas no solo de usted. Lo recibimos de la familia y los recibimos día y noche”.

Los legisladores de ambos partidos dicen que los OVNIs son un problema de seguridad nacional. Se han informado avistamientos de lo que parecen ser aeronaves que vuelan sin medios perceptibles de propulsión cerca de bases militares y costas, lo que aumenta la posibilidad de que los testigos hayan visto tecnología china o rusa no descubierta o secreta.

Pero los avistamientos suelen ser fugaces. Algunos aparecen por no más de un instante en la cámara y, a veces, terminan distorsionados por la lente de la cámara. Se cree que el gobierno de EEUU tiene información técnica adicional sobre los avistamientos que no ha revelado públicamente.

Un informe provisional publicado por funcionarios de inteligencia el año pasado contó 144 avistamientos de aeronaves u otros dispositivos que aparentemente volaban a velocidades o trayectorias misteriosas. En todos menos uno de los avistamientos investigados, hubo muy poca información para que los investigadores caracterizaran siquiera ampliamente la naturaleza del incidente.

Un alto funcionario del Pentágono demostró brevemente el martes el desafío. Scott Bray, subdirector de inteligencia naval, se paró junto a un televisor para mostrar un video corto tomado desde un avión militar F-18. El video muestra un cielo azul con nubes pasajeras. En un solo cuadro, que tomó varios minutos para que el personal en la sala hiciera cola, hay una imagen de una forma similar a un globo.

“Como puede ver, encontrar UAP es más difícil de lo que piensa”, dijo Bray, usando el acrónimo de “fenómenos aéreos no identificados”.

El representante André Carson, un demócrata de Indiana que presidió la audiencia, pidió a los investigadores que demuestren que “están dispuestos a seguir los hechos a donde conduzcan”.

El representante Rick Crawford, un republicano de Arkansas, señaló que las investigaciones no se trataban de “encontrar naves extraterrestres, sino de entregar inteligencia dominante”.

“La incapacidad de comprender los objetos en nuestras áreas operativas sensibles equivale a una falla de inteligencia que ciertamente queremos evitar”, dijo.