Madre de Connecticut que perdió su casa en devastadora inundación se reencuentra con recuerdo invaluable

Randi Marcucio lo perdió casi todo el domingo, cuando las aguas socavaron su casa de Oxford, Connecticut.

El video del momento en que su casa de East Hill Road se derrumbaba se hizo viral en los días posteriores a la inundación.

Los pedazos de su vida fueron arrastrados cuando el agua de lo que normalmente era un arroyo balbuceante se apoderó de la casa de sus sueños.

Uno de esos pedazos, de alguna manera, logró bajar por el río Housatonic y terminó a 35 millas de distancia, flotando en las olas del estrecho de Long Island, junto a la playa de Compo, en Westport.

Nancy Lewis se encontraba el lunes en la playa de Compo y vio algo flotando en el agua.

"Estaba paseando por la orilla con mi amiga y vi lo que parecía una fotografía en el agua", dijo Lewis.

Era una imagen de una sonografía con el nombre "Marcucio, Randi". Lewis buscó el nombre.

"Se me rompió el corazón al leer su historia, y por eso me puse en contacto contigo, Heidi", dijo.

Lewis había visto una publicación en Instagram de Heidi Voight, presentadora del programa Connecticut Today de la NBC, sobre la historia de Randi Marcucio y quería ayudar en lo que pudiera.

El miércoles, Lewis llegó a Oxford para conocer a Marcucio y devolverle la ecografía.

"Vi la devastación y leí tu historia", dijo Lewis mientras las dos madres se abrazaban. "Madre soltera, enfermera de urgencias, me imaginé que eras alguien que siempre se preocupa por los demás. Y quería saber si podía hacer algo por ti. Quiero decir… aparte de este pequeño sonograma que encontré."

"Es él. Gracias". dijo Marcucio reconociendo la imagen de su hijo de ahora 3 años, Rhylee.

Para el padre de Randi, Carl Marcucio, esto fue más que un encuentro casual.

"Para ella, haber estado en esa playa, en ese momento, ver algo así, pensar que no era sólo un trozo de basura, recogerlo, seguir adelante -muchas gracias- es una historia en sí misma," dijo Carl. "Y me permite pensar que hay algo más grande que nosotros. Que tiene algo que ver con lo que pasa con estas cosas".

Aunque ha perdido su propiedad, Randi dijo que tiene muchas cosas por las que estar agradecida.

"Rhylee y yo estamos vivos", dijo. "Varias personas no lo están. Así que, ya sabes, tal vez para honrar a esas personas que no pueden seguir adelante, Rhylee y yo podríamos trabajar en prosperar, porque hemos sobrevivido. Así que ahora es el momento de prosperar para las personas que no pueden y sus familias. Ya sabes, este es el comienzo. Este es el medio. Y terminaremos con una buena y larga vida al final".