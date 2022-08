Preparados para la muerte: conoce cómo puedes cubrir tus gastos fúnebres en vida

A pesar de los altos costos en servicios fúnebres en Estados Unidos, hay algunas alternativas que se pueden poner en práctica para que su familia no tenga que hacer una inversión significativa durante el proceso de pérdida.

La primera: comprar un seguro fúnebre que le garantiza el pago de un monto fijo para cubrir estos gastos.

Para ello Martín Eichhorn, de Golden Memorial, resaltó que mientras más temprano una persona se acoja a uno de estos, más dinero podrá ahorrar.

“El momento de tomar un seguro fue ayer. Es importante tomar un seguro y cuando más joven eres van a ser mucho más económicos. Eso no significa que las personas mayores no lo deban tomar, o que no lo van a poder hacer, claro que sí. El costo promedio para tener un seguro que cubra los costos funerarios es solamente $50”, explicó.

La segunda alternativa es escoger usted mismo lo que quiere en su funeral y hacer un acuerdo de pago con la compañía funeraria que le ofrezca la mejor opción.

“Las funerarias no ofrecemos un plan de pago cuando la persona ha fallecido, pero sí lo ofrecemos cuando están vivos y lo pueden pagar en un periodo de 3 a 5 años. Si los precios incrementan, las funerarias honran el acuerdo sin ningún aumento de precio", resaltó Antonia G. Cummings de Dignity Memorial.

En tercer lugar, ahorrar a pesar de la tentación de gastar ese dinero. Sin embargo los consulados ofrecen asistencia a familiares en apuros, pero no todos cualifican.

Según Pedro A. Rodríguez, miembro del cónsul de El Salvador en Maryland, la entidad evalúa la situación financiera de la familia para así brindarles asistencia.

“Cada país dentro de sus consulados tienen un presupuesto para tratar este tipo de situaciones. Hacemos un estudio socio económico de las personas y vemos cuál es el punto crítico de pobreza que tienen y en base a eso hacemos las ayudas. Cubrimos el gasto de repatriación del boleto aéreo y también el féretro”, precisó.

Además, el abogado Douglas McCarthy destacó la importancia de dejar escrito mediante un documento legal la manera en la que la persona quiere que se administre su dinero y sus bienes así como las personas que se podrá beneficiar de los mismos.

“Toda familia debe tener un testamento, un poder notarial y directivas médicas. Eso es para asegurarse de que si algo le sucediera a usted o a su cónyuge en vida o después de su muerte, hay instrucciones sobre quién debe encargarse de sus asuntos, finanzas y sobretodo sus hijos”, detalló el también CEO de McCarthy & Akers.