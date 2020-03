Conoce tus derechos como votante y dónde denunciar acoso electoral

El voto es un derecho y un acto en el que una persona apoya o le da preferencia a una propuesta o a un candidato de forma secreta.

Para proteger este derecho, la Coalición de Protección Electoral se asegura que todas las personas tengan la misma oportunidad de votar y que ese voto cuente.

Es la coalición no partidista más grande de la nación, formada por más de 100 organizaciones y encabezada por el Comité de Abogados de Derechos Civiles Bajo la Ley busca ayudar a quienes tengan preguntas sobre la elección.

Si cumples con los requisitos establecidos para votar, como lo es ser ciudadano estadounidense mayor de 18 años, nadie puede impedir que ejerza este derecho.

Ramona Casas, de la organización ARISE, sostuvo que “lo único que podría impedir (que puedas votar) es que un doctor le haya dado un diagnóstico que no está al 100% en sus condiciones mentales y no pueda hacer una decisión por sí misma o si tiene alguna felonía pagando alguna sentencia y todavía no termina.”

Si alguien cuestiona tu elegibilidad para votar, eres testigo o víctima de intimidación, tienes problemas para encontrar tu nombre en la lista de votantes, hay problemas con las máquinas de votación o no puedes encontrar el lugar de votación adecuado, puedes llamar para recibir una orientación y puedes también hacer una denuncia.

Tu línea de ayuda en español es 888-VE-Y-VOTA (888-839-8682).