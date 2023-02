Corte Suprema analiza inmunidad de gigantes tecnológicos en demanda por videos de ISIS

WASHINGTON DC - La Corte Suprema escuchará este martes su primer caso sobre una ley federal a la que se atribuye proteger a Google, Twitter, Facebook y otras compañías de demandas por contenido publicado en sus sitios por otros.

Los jueces escucharán argumentos el martes sobre si la familia de una universitaria estadounidense asesinada en un ataque terrorista en París puede demandar a Google por ayudar a los extremistas a difundir su mensaje y atraer nuevos reclutas.

El caso es la primera mirada de la corte a la Sección 230 de la Ley de Decencia en las Comunicaciones, adoptada a principios de la era de Internet en 1996, para proteger a las empresas de ser demandadas por la información que sus usuarios publican en línea.

Los tribunales inferiores han interpretado ampliamente la ley para proteger la industria, que según las empresas y sus aliados ha impulsado el crecimiento meteórico de Internet y fomentado la eliminación de contenido dañino.

No obstante, los críticos argumentan que las empresas no han hecho lo suficiente y que la ley no debería bloquear las demandas por las recomendaciones, generadas por algoritmos informáticos, que dirigen a los espectadores a más material que les interesa y los mantiene en línea por más tiempo.

Cualquier reducción de su inmunidad podría tener consecuencias dramáticas que podrían afectar todos los rincones de Internet porque los sitios web usan algoritmos para clasificar y filtrar una montaña de datos.

“Los algoritmos de recomendación son los que hacen posible encontrar las agujas en el pajar más grande de la humanidad”, escribieron los abogados de Google en su escrito principal ante la Corte Suprema.

En respuesta, los abogados de la familia de la víctima cuestionaron la predicción de terribles consecuencias. “Por otro lado, no se puede negar que los materiales que se promocionan en los sitios de redes sociales han causado un daño grave”, escribieron los abogados.

La demanda fue presentada por la familia de Nohemí González, una estudiante de último año de 23 años de Cal State Long Beach que estaba pasando un semestre en París estudiando diseño industrial. Fue asesinada por hombres armados del grupo ISIS en una serie de ataques que dejaron 130 muertos en noviembre de 2015.

La familia González alega que YouTube, propiedad de Google, ayudó e incitó al grupo ISIS, también conocido como Grupo Islámico de Irak y Siria, al recomendar sus videos a los espectadores con mayor probabilidad de estar interesados ​​en ellos, en violación de la ley federal antiterrorista.

Las cortes inferiores se pusieron del lado de Google.

Un caso relacionado, que se discutirá el miércoles, involucra un ataque terrorista en un club nocturno en Estambul en 2017 que mató a 39 personas y provocó una demanda contra Twitter, Facebook y Google.

Los desafíos separados a las leyes de redes sociales promulgadas por los republicanos en Florida y Texas están pendientes ante la Corte Suprema, pero no se discutirán antes del otoño y las decisiones probablemente no llegarán hasta la primera mitad de 2024.