Cuándo los pequeños negocios recibirían la ayuda por coronavirus y cómo solicitarla

Las pequeñas empresas que buscan préstamos a través del paquete de alivio de coronavirus de 2 billones del gobierno para paliar los efectos del coronavirus podrían recibir dinero tan pronto como el viernes.

Esa predicción llegó el martes de altos funcionarios de la administración que hablaron con los periodistas sobre los detalles del programa de préstamos.

Las empresas podrán presentar solicitudes el viernes. Debido a que el gobierno está utilizando un proceso de aprobación que reducido el utilizado normalmente para los préstamos comerciales tradicionales, el dinero puede estar disponible para los prestatarios el mismo día, dijeron los funcionarios.

Los funcionarios hablaron con los periodistas bajo condición de anonimato porque los detalles no se han hecho públicos oficialmente.

Los préstamos están disponibles para pequeñas empresas que van desde propietarios únicos y autónomos hasta empresas con hasta 500 empleados.

El dinero está destinado a ayudar a las empresas que han sufrido pérdidas masivas de ingresos debido al brote, incluidos los restaurantes en todo el país obligados a cerrar.

Los préstamos están garantizados por la Administración de Pequeños Negocios. Proporcionan pagos diferidos y ofrecen la posibilidad de perdón si el dinero se utiliza para retener a los trabajadores o contratar a los que han sido despedidos.

Las empresas pueden pedir prestado hasta $10 millones a una tasa anual de 0.5% en función de sus costos de nómina, así como sus gastos de alquiler, intereses hipotecarios y servicios públicos que pagan. Tendrán que proporcionar documentación de esos gastos, dijeron los funcionarios.

Todos los bancos, cooperativas de crédito e instituciones del sistema de crédito agrícola que estén respaldados por el gobierno federal podrán otorgar préstamos, no solo las instituciones que actualmente son prestamistas de la SBA. El gobierno considerará aceptar prestamistas no bancarios como compañías en línea como participantes del programa. Se espera que la mayoría de los prestatarios soliciten los préstamos en línea.

Los préstamos, bajo lo que se llama el Programa de Protección de Cheques de Pago, son una faceta del programa de ayuda del gobierno.

La SBA ha comenzado a prestar dinero bajo su programa de Préstamos por daños económicos ante desastres y también está ofreciendo préstamos puente que ofrecen hasta $25,000 en préstamos con aprobación rápida.

Los detalles sobre todos los préstamos de alivio de coronavirus se pueden encontrar en el sitio web de la SBA en www.sba.gov/coronavirus.

Además, la Reserva Federal planea un programa de préstamos directos a pequeñas empresas. Los detalles de ese programa no se han publicado.

UNO DE MILES DE CASOS

Millones de propietarios se enfrentan a las fechas de vencimiento del 1 de abril para alquileres, hipotecas, tarjetas de crédito y otros pagos. A algunos se les ha otorgado clemencia por parte de propietarios y prestamistas. Pero incluso entonces, hay otras cuentas comerciales y personales que se deben. Y los empleados, al menos aquellos que no han sido despedidos, deben ser pagados. No han sido despedidos, deben ser pagados.

"¿Qué tan rápido podemos obtener estos fondos?" dice Adam Rammel, copropietario de Brewfontaine, un bar y restaurante en Bellefontaine, Ohio, que ahora se limita al servicio de comida para llevar y entrega. Sus ingresos han bajado un 60%. Sin embargo, tiene ocho empleados, por debajo de sus 25 habituales, a quienes debe pagar.

"El alivio no puede llegar lo suficientemente pronto: somos un negocio de efectivo con pequeños márgenes", dice Rammel, que está buscando préstamos de la Administración de Pequeñas Empresas. Necesita el dinero a pesar de recibir algunas concesiones de su banquero.

LOS QUE TRABAJAN POR SU CUENTA

Los trabajadores independientes y las personas cuyo trabajo extra ha desaparecido también están ansiosos por tener que esperar.

"Necesito pagar mi factura de electricidad y la hipoteca", dice Krista Kowalcyzk, cuyo negocio de fotografía en el suroeste de Florida se detuvo debido a que las bodas se cancelaron y los clientes decidieron no tomar fotografías.

Se siente algo segura de que puede recibir beneficios de desempleo. Pero mientras espera, "estoy aterrorizada de que no solo no recibo ingresos, sino que también me han pedido reembolsos por miles de dólares".

En las empresas pequeñas y grandes, desde restaurantes y tiendas hasta deportes y lugares de entretenimiento, los ingresos se han esfumado. Lo mismo para las empresas que apoyan a esas empresas. Incluso los empleadores que todavía están operando han perdido negocios ya que sus clientes se han vuelto demasiado cautelosos para continuar haciéndolos.

RAPIDEZ Y NECESIDAD

Katie Vlietstra, una ejecutiva de la Asociación Nacional de Trabajadores por Cuenta Propia, un grupo de defensa, dice que le preocupa el retraso entre la solicitud y la aprobación, incluso para los préstamos pequeños que tienen la intención de ser aprobados más rápido. La mayoría de las pequeñas empresas solo tienen entre 15 y 30 días de efectivo disponible, dijo.