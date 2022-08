Abogados pedirán publicar declaración jurada de orden de allanamiento a Mar-a-Lago

WEST PALM BEACH — Los abogados de muchas de las compañías de medios más grandes del país intentarán persuadir a un juez federal este jueves por la tarde para que haga pública la declaración jurada que respalda la orden que permitió a los agentes del FBI registrar la propiedad del expresidente Donald Trump en Florida la semana pasada.

The Associated Press, The New York Times, The Washington Post, The Wall Street Journal, las cadenas de televisión abierta, CNN y otros quieren que el juez magistrado de EEUU Bruce E. Reinhart publique la declaración jurada a pesar de la objeción del Departamento de Justicia de EEUU que dice que su la investigación del manejo de Trump de “material altamente clasificado” se vería comprometida.

Las compañías de medios argumentan que la publicación de la declaración jurada ayudaría al público a determinar si el Departamento de Justicia tenía razones legítimas para la búsqueda o si era parte de una venganza de la administración Biden contra Trump, como sostienen el expresidente y sus partidarios. Trump, en una publicación de Truth Social la semana pasada, pidió la publicación de la declaración jurada no redactada en aras de la transparencia.

“El asunto es de sumo interés público e involucra las acciones de funcionarios gubernamentales actuales y anteriores”, escribió la abogada Carol Jean LoCiero, quien representa al Times y a otros. “El presidente Trump denunció la búsqueda como un ‘asalto que solo podría tener lugar en países del Tercer Mundo’, afirmó que los agentes ‘incluso irrumpieron en mi caja fuerte’ y cuestionaron la validez de la búsqueda”.

Los abogados del Departamento de Justicia argumentaron en un expediente judicial que su investigación sobre el manejo de “material altamente clasificado” por parte de Trump está en curso y que el documento contiene información confidencial sobre testigos.

La presentación de Juan Antonio González, el fiscal federal en Miami, y Jay Bratt, un alto funcionario de seguridad nacional del Departamento de Justicia, dice que hacer pública la declaración jurada “causará un daño significativo e irreparable a esta investigación criminal en curso”.

“Si se divulga, la declaración jurada serviría como una hoja de ruta para la investigación en curso del gobierno, brindando detalles específicos sobre su dirección y curso probable, de una manera que es muy probable que comprometa futuros pasos de investigación”, escribieron.

Hasta el miércoles por la tarde, los abogados de Trump no habían indicado en el expediente judicial que planean participar en la audiencia.

Los agentes del FBI registraron la propiedad de Trump en Mar-a-Lago el 8 de agosto y se llevaron 11 juegos de documentos clasificados, algunos no solo marcados como de alto secreto sino también como “información confidencial compartimentada”, según un recibo de lo que se sustrajo que se publicó el viernes. Esa es una categoría especial destinada a proteger los secretos más importantes de la nación que, si se revelan públicamente, podrían causar un daño "excepcionalmente grave" a los intereses estadounidenses. Los registros judiciales no proporcionaron detalles específicos sobre la información que podrían contener los documentos.