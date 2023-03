Fiscal: intruso degüella a anciano, se come su comida y duerme en su sofá

Los fiscales dicen que detuvieron a un hombre de Nueva York que irrumpió en el apartamento de un anciano de Boston, le cortó la garganta y luego comió y durmió en su sofá, dejando que el cuerpo fuera descubierto durante un control de bienestar al día siguiente.

Dion Pelzer, de 30 años y de Brooklyn, fue acusado el martes en la Corte Municipal de Boston de asesinato y fugitivo de la justicia fuera de Nueva York. Se ordenó su detención sin derecho a fianza y está programado que regrese a la corte el 12 de abril para una audiencia previa al juicio.

Según la Oficina del Fiscal de Distrito de Suffolk, el video de vigilancia muestra a Pelzer ingresando a un edificio de apartamentos en Martha Road en el West End de Boston alrededor de las 9:30 p.m. el 15 de febrero. Se lo puede ver tomando un ascensor hasta el piso 11, donde un video lo muestra tratando de ingresar a varios apartamentos.

Luego, tomó el ascensor hasta el piso 10 antes de regresar al piso 11 para continuar probando las puertas.

La víctima, David MacDonald, de 75 años, a menudo dejaba su puerta abierta para que los vecinos y Meals on Wheels pudieran traer comida sin que él tuviera que levantarse y abrir la puerta, dijeron los fiscales. Agregaron que Pelzer entró al departamento de MacDonald y le cortó la garganta. Luego comió su comida y se fue a dormir en su sofá.

Alrededor de las 8:40 a.m. del siguiente día, los vecinos llamaron a la puerta de MacDonald, que estaba cerrada con llave, y no recibieron respuesta. Los fiscales dijeron que el video de vigilancia muestra a Pelzer saliendo del edificio alrededor de las 9:13 a.m. después de robar la billetera, las tarjetas de crédito y las llaves de MacDonald.

La policía de Boston respondió a una llamada para un control de bienestar en la residencia alrededor de las 11 a. m. de ese día y encontró a MacDonald inconsciente en el interior. Fue declarado muerto en el lugar.

La policía de Boston emitió una orden de arresto contra Pelzer el viernes después de investigar las imágenes de vigilancia y otras pruebas. El lunes por la noche, la policía fue llamada por un disturbio en el Centro Médico Tufts y detuvo a un hombre después de una pelea violenta. El individuo luego fue identificado como Pelzer.

Pelzer también tiene una orden de arresto en Brooklyn por un asalto con cuchillo el 23 de enero que dejó a la víctima con numerosas heridas.

“Todo acerca de este caso es aterrador, desde este hombre que ingresa subrepticiamente a un edificio residencial seguro, hasta que prueba las puertas de numerosas unidades y, en última instancia, hasta el brutal asesinato del Sr. MacDonald y su permanencia en el apartamento con el cuerpo hasta el final a la mañana siguiente”, dijo el fiscal de distrito de Suffolk, Kevin Hayden, en un comunicado.

“Este es un trágico recordatorio de lo importante que es estar alerta a un no residente que intenta colarse en un edificio cerrado detrás de usted”.