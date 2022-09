Desastre en todas partes: suroeste de Florida podría tomar meses en recuperarse de las secuelas de Ian

El huracán Ian estuvo sobre el suroeste de Florida durante solo unas pocas horas. Tomará meses limpiar todo el daño. Tal vez más tiempo.

Y parte de la destrucción no se puede limpiar en absoluto. Desde árboles arrancados del suelo hasta letreros destrozados, semáforos chocando contra las carreteras y algunos edificios simplemente destruidos, el impacto estuvo en todas partes y casi nada se salvó.

La única diferencia entre un lugar y otro era la gravedad de los problemas. “Superaremos esto”, dijo el vicealcalde Richard Johnson de Sanibel, Florida.

“Y saldremos del otro lado mejor de lo que estábamos entrando”. Tal vez, pero será una empresa enorme, que va desde lo cosmético hasta lo crucial y todo lo demás. Fort Myers Beach está, simplemente, destruida. Los negocios se han ido.

Evidentemente, se pierden puestos de trabajo, al menos temporalmente. La limpieza llevará semanas y eso seguramente tendrá que preceder a cualquier esfuerzo de reconstrucción.

“Todo nuestro personal está a salvo y, aunque el restaurante sufrió daños increíbles, la estructura del edificio está intacta”, dijo en un comunicado la propiedad de Nervous Nellie’s, un restaurante de mariscos en la playa.

“Esperamos superar esto y volver más fuertes que nunca”. Alrededor de la región (Nápoles, Fort Myers, Sanibel) la magnitud del daño es imposible de ignorar. A lo largo de la U.S. 41, la carretera principal de la región, innumerables letreros fuera de los negocios están dañados, rotos o simplemente desaparecidos.

Los postes de acero que sostienen los letreros de las calles en el suelo están doblados hacia atrás, sin rival para el viento y la fuerza de Ian. Las puertas de los garajes de las unidades de almacenamiento estaban torcidas, lo que hizo que las pertenencias de algunos de los espacios salieran volando por los aires.

La mayoría de los semáforos están apagados y, en algunos casos, los cables cuelgan hacia la carretera. Y en un caso, una señal de tráfico de metal que dirigía a los conductores hacia la Interestatal 75 fue aplastada por una señal de tráfico electrónica que advertía a los conductores sobre un carril cerrado.

“He visto algunas cosas”, dijo Clark Manchin, gerente de proyectos de construcción, mientras evaluaba el desorden. "Nunca he visto eso".

La paciencia se estaba agotando rápidamente. Una trabajadora de 7-Eleven les rogó a las personas que llenaron su tienda: Nada de $20, por favor. Sólo billetes pequeños.

“Si me quedo sin cambio, tenemos que cerrar”, suplicó. No había gas, ni comida caliente y, como no había agua corriente, tampoco café ni baños. “No me tomé esto tan en serio como debería”, dijo Mark Crow de Naples. “No me abastecí. No subí a bordo. Es un desastre, hombre. Es malo."

El huracán Ian tocó tierra el miércoles en el suroeste de Florida como una de las tormentas más poderosas jamás registradas en Estados Unidos.

Gran parte del daño, afortunadamente, fue solo cosmético. Las redes de 150 pies de altura y 250 yardas de profundidad que rodeaban una instalación de Top Golf en Fort Myers quedaron destrozadas, balanceándose con la brisa de la tarde, no lejos de donde una bandera estadounidense destrozada permanecía sobre un poste en un complejo de oficinas.

En la Universidad de la Costa del Golfo de Florida, un conjunto de gradas, una vez en la línea lateral del campo de fútbol, ​​voló a la mitad del campo y terminó aplastando una de las porterías. Otros daños fueron mucho peores. En un parque de casas rodantes en Fort Myers, los escombros de un carrito de golf destruido flotaban en aguas estancadas profundas el jueves, mucho después de que se disipara la tormenta.

Las líneas eléctricas caídas y los postes destruidos a los que estaban conectados bloquearon la entrada. Y al final de la calle había un edificio estilo granero que había estado en construcción. Sus paredes se derrumbaron, el techo clavando la madera triturada en el suelo.

Las evaluaciones de daños y la limpieza apenas comienzan. “Tenemos que ser pacientes”, dijo el concejal de Sanibel, John Henshaw.

“Tenemos que empezar a ver dónde nos vamos a quedar y vivir durante un período de tiempo significativo. No se exactamente que es eso. Aprenderemos más a medida que avancemos en este proceso”.

En las imágenes se puede ver parte del puente que colapsó sobre aguas del Golfo de México.