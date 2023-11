Desfile de Thanksgiving de Macy’s en Nueva York: todo lo que debes saber

Lo que debes saber El tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's regresa para marcar el comienzo de la temporada navideña el jueves 23 de noviembre.

El desfile celebra este año su edición número 97 y empieza a las 8:30 a. m. con el icónico espectáculo de Macy's que reunirá a la nación en una celebración con una deslumbrante programación de globos con personajes destacados, carrozas mágicas, bandas de música de todo el país, grupos de actuación dinámicos, payasos imaginativos, talentos musicales del país y papá noel.

La programación incluirá 5,000 voluntarios, 16 globos con personajes destacados, 26 carrozas fantásticas, 32 globos tradicionales y novedosos, más de 700 payasos, 12 bandas de música y nueve grupos de actuación. A estos eventos de Macy's Parade se unen algunas de las estrellas más importantes de la música, todas dando la bienvenida a papá noel y las fiestas.

NUEVA YORK -- El tradicional Desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's regresa para marcar el comienzo de la temporada navideña el jueves 23 de noviembre.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

El desfile celebra este año su edición número 97 y empieza a las 8:30 a. m. con el icónico espectáculo de Macy's que reunirá a la nación en una celebración con una deslumbrante programación de globos con personajes destacados, carrozas mágicas, bandas de música de todo el país, grupos de actuación dinámicos, payasos imaginativos, talentos musicales del país y papá noel. La buena noticia es que aquellos que no puedan asistir a la celebración en persona la podrán ver en vivo por Telemundo 47 con Andrea Meza y Carlos Adyan quienes te traerán un mágico espectáculo para compartir en familia.

"Durante casi 100 años, el desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's ha sido sinónimo del comienzo de la temporada navideña, de celebración y de unión", dijo Will Coss, productor ejecutivo del desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's. “Nuestro talentoso equipo de artesanos y especialistas en producción de Macy's Studios trabaja todo el año para ofrecer el evento navideño más querido del país, en vivo la mañana de Acción de Gracias. Estamos orgullosos de asumir esta responsabilidad y esperamos compartir nuestros increíbles diseños, globos con personajes gigantes y entretenimiento de primera clase, todo lo cual seguramente creará recuerdos para toda la vida para los fanáticos del Desfile en todo el país”.

La programación incluirá 5,000 voluntarios, 16 globos con personajes destacados, 26 carrozas fantásticas, 32 globos tradicionales y novedosos, más de 700 payasos, 12 bandas de música y nueve grupos de actuación. A estos eventos de Macy's Parade se unen algunas de las estrellas más importantes de la música, todas dando la bienvenida a papá noel y las fiestas.

Cuándo y cuál es la ruta del desfile

El desfile del Día de Acción de Gracias de Macy's comenzará desde su tradicional línea de salida en 77th Street y Central Park West a las 8:30 a.m. La procesión marchará por su ruta característica de 2.5 millas que la llevará desde Central Park West hasta Columbus Circle, girando hacia Central Park South y luego marchando por la 6ta Avenida/Avenida de las Américas. En 34th Street, el desfile hará su último giro hacia el oeste y terminará en 7th Avenue, frente al emblemático buque insignia de Macy's Herald Square.

Desde qué puntos podré ver el desfile

La visualización pública se establecerá a lo largo de partes designadas de la ruta y será administrada por la Policía de Nueva York.

Empieza en West 77th Street y Central Park West a las 8:30 a. m., hora del este pero aquí No hay visualización pública. Parque Central Oeste: Los madrugadores llegan a partir de las 6 a.m. ET al lado oeste de Central Park West desde las calles West 75th hasta West 61st. A lo largo de este tramo se pueden encontrar excelentes vistas. Tenga en cuenta: no se permiten visitas al público en Central Park West entre las calles West 59th y West 60th. Columbus Circle: El desfile gira aquí hacia Central Park South. No hay visualización pública aquí. Central Park Sur y 6ta Avenida: El Desfile se dirige hacia el sur por la Sexta Avenida. 6ta avenida: ¡Excelentes vistas desde las calles West 59th a West 38th! Visualización restringida: Evite mirar en 6th Avenue entre las calles West 34th y West 38th y en West 34th Street entre las avenidas 6th y 7th. La transmisión de televisión nacional limita la visualización aquí. Macy’s Herald Square: El desfile hace su último giro y se detiene frente a Macy's Herald Square. No hay visualización pública aquí.

Mira aquí el mapa de la ruta.

Cómo puedo ver el desfile si no puedo asistir en persona

El famoso Macy’s Thanksgiving Day Parade regresa a Telemundo en vivo y exclusivamente en español el jueves, 23 de noviembre a partir de las 8:30am/7:30c.

Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

Desde la Ciudad de Nueva York, Andrea Meza y Carlos Adyan serán los conductores de la transmisión simultánea de tres horas junto a nuestra cadena hermana NBC, acompañados de Chiky Bombom, quien estará reportando desde las calles de la Gran Manzana.

Más información aquí.

Qué artículos están prohíbidos en el desfile

Los espectadores deben evitar traer bolsos grandes, paraguas, mochilas y cochecitos. El público que ingresa a las calles de observación puede estar sujeto a un registro de seguridad.

Qué celebridades tendrá el desfile

El Macy's Parade es una celebración estelar que acoge a algunos de los artistas más talentosos e icónicos del país, este año en total 18 celebridades. Para esta edición, la legendaria estrella de la música, el cine, el teatro y la televisión, Cher, interpretará un nuevo éxito navideño y dará inicio a la temporada en 34th Street.

El desfile también contará con una actuación de Jon Batiste. Por las calles de la Ciudad de Nueva York y a bordo de los exclusivos escenarios flotantes de Macy's habrá emocionantes actuaciones de artistas como Bell Biv DeVoe; Brandy; Chicago; En Vogue; ENHYPEN; David Foster y Katharine McPhee; Drew Holcomb y Los Vecinos; Jessie James Decker; Ashley Park con el elenco y los Muppets de Sesame Street®; Pentatónix; Pablo Russell; Amanda Shaw y Alex Smith; y Manuel Turizo. La medallista de plata olímpica estadounidense Jordan Chiles (Gimnasia), el atleta paralímpico estadounidense Ezra Frech (atletismo), la medallista de oro paralímpica estadounidense Jessica Long (natación) y Miss América 2023 Grace Stanke también se unirán a las festividades. Estrellas adicionales por anunciar.

Estos globos saldrán en el desfile

En total el desfile tendrá 25 globos.

Los globos característicos del desfile tomarán vuelo el Día de Acción de Gracias. Desde su introducción en 1927, estos globos gigantes muestran algunos de los personajes más queridos e icónicos del mundo. Este año, debutarán siete nuevos globos destacados, incluido Beagle Scout Snoopy de Peanuts Worldwide; Blue Cat & Chugs de Cool Cats, un personaje nativo digital; Po de Kung Fu Panda, de Dreamworks Animation de Universal Pictures; Leo, de Netflix, Inc.; Monkey D. Luffy de Toei Animation Inc.; Pillsbury Doughboy™ de Pillsbury™; y el tío Dan de Illumination.

Vuelven a aparecer globos de personajes como Bluey, a la que se une por primera vez su globo rojo favorito “Keepy Uppy”, de BBC Studios; Diario de un niño debilucho® de Abrams Books; DINO y Bebé DINO de HF Sinclair; Goku de Toei Animation Inc.; un Grogu™ inspirado en Funko Pop! de Funko; Chase de Paw Patrol® de Spin Master y Nickelodeon; Pikachu™ y Eevee™ de The Pokémon Company International; Red Titan de “Ryan’s World” de Sunlight Entertainment y pocket.watch; Ronald McDonald® de McDonald's® EE. UU.; Bob Esponja y Gary de Nickelodeon; y Stuart The Minion de Illumination.

La línea inflable también incluye los Baby DINO de HF Sinclair, los globos Go Bowling™; Smokey Bear por el Servicio Forestal del USDA; A Merry Moment by Universal Orlando Resort con bastones de caramelo y globos de flor de pascua, zancos y árboles de Navidad danzantes; y el reno especial Tiptoe de Macy's.

Carrozas

En total habrán 31 carrozas. Este año cuatro nuevas carrozas debutarán en la celebración del Macy’s Parade. Los escenarios flotantes, junto con sus artistas programados, incluyen Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem de Nickelodeon & Paramount (Bell Biv DeVoe); Palacio de los Dulces de Brach’s® (Brandy); Igniting Memories de Solo Stove (Drew Holcomb y The Neighbors); y el delicioso mundo de Wonka, de Warner Bros. Pictures.

Dónde puedo encontrar más información.

Aquí puedes encontrar más información.