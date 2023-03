Ella nunca fumó pero tuvo cáncer de pulmón. Mira cuál fue el primer síntoma que llevó a su diagnóstico

Antes de su diagnóstico, Swift llevaba una vida activa y extrovertida. Se describe a sí misma como extrovertida, le encantaba jugar a los bolos y pasar tiempo con amigos y familiares, especialmente con su hijo.

Sin embargo, cuando Devonne Swift desarrolló una tos persistente en 2021, nunca imaginó que podría ser un signo de cáncer de pulmón; pues nunca había fumado.

La madre de 55 años ha trabajado para American Airlines durante 34 años, cargando kilos de maletas todos los días. Pero en 2021, tuvo que enfrentarse a algo mucho más pesado que cualquier pieza de equipaje que hubiera manejado: el cáncer de pulmón.

Pero gracias a una nueva tecnología de diagnóstico que salva vidas llamada broncoscopia robótica, los médicos pudieron observar profundamente los pulmones de Swift para detectar su cáncer antes de que se propagara.

PRESENTANDO SÍNTOMAS DESCUBRIÓ UN DIAGNÓSTICO INESPERADO

"Tenía una tos constante que simplemente no desaparecía", dijo Swift a TODAY en un segmento transmitido el martes 28 de febrero. La tos duró al menos dos semanas, dijo Swift, pero siguió postergando ir al médico, hasta que la gente a su alrededor comenzaron a preocuparse.

“Un amigo mío muy cercano me dijo: 'Oye, vístete, te paso a buscar y te llevo a urgencias'. Me alegro de que lo haya hecho porque hicieron una radiografía y vieron una mancha en la parte inferior derecha de mi pulmón", dijo Swift, y agregó que le diagnosticaron neumonía.

Los médicos trataron la neumonía y le recetaron un esteroide, con la esperanza de que ayudara a encoger la mancha en su pulmón, pero no sirvió de nada.

Tras hacer un seguimiento con su médico de atención primaria, Swift fue remitida al Dr. Jae Y. Kim en el Centro Integral del Cáncer de City of Hope en Duarte, California.

"La Dra. Kim habló conmigo sobre un par de procedimientos para hacer una biopsia, y uno fue una broncoscopia robótica", dijo Swift, y agregó que optó por el nuevo procedimiento robótico porque era menos invasivo. "Alrededor de tres días después, me llama y puedo escucharlo en su voz... Era cáncer", dijo.

El diagnóstico fue un shock total. "Nunca fumé, por lo tanto, no pensé que sería cáncer de pulmón o cáncer de ningún tipo", continuó Swift. Afortunadamente, su cáncer se detectó a tiempo, lo que no suele ocurrir, especialmente en los no fumadores.

CÁNCER DE PULMÓN EN NO FUMADORES

"El cáncer de pulmón es la causa número 1 de muerte por cáncer en los Estados Unidos... Mueren más personas en los Estados Unidos por cáncer de pulmón que por cáncer de colon, cáncer de próstata y cáncer de mama combinados", dijo el Dr. Jae Kim, jefe de la división. de cirugía torácica en City of Hope, dijo HOY en un segmento transmitido el martes 28 de febrero.

Cualquiera puede tener cáncer de pulmón, siempre que tenga pulmones: "Hay tantas personas que tienen cáncer de pulmón que nunca han fumado... Alrededor del 20% de los cánceres de pulmón en mujeres ocurren en mujeres que nunca han fumado", dijo Kim.

Fumar cigarrillos es la causa número 1 de cáncer de pulmón, que también puede ser causado por la inhalación de humo de segunda mano, la exposición a sustancias como el asbesto y antecedentes familiares de cáncer de pulmón, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de EEUU (CDD, por sus siglas en inglés).

POR QUÉ USUALMENTE SE DESCUBRE TARDE

El cáncer de pulmón es muy difícil de detectar en las primeras etapas, dijo Kim. “Lo que queremos decir con etapa es: ¿Se ha propagado el cáncer a alguna parte? Uno de los primeros lugares donde se propaga el cáncer de pulmón es a los ganglios linfáticos”, explicó.

A diferencia del cáncer de mama o del cáncer de colon, en los que se recomienda comenzar a hacerse el cribado a cierta edad, el cribado del cáncer de pulmón es más complejo.

“Las pautas actuales recomiendan la detección del cáncer de pulmón para los pacientes que tienen al menos 50 años y han fumado lo que llamamos al menos 20 paquetes de años en su vida”, dijo Kim.

Esto significa fumar un paquete al día durante 20 años o medio paquete al día durante 40 años, agregó. Solo el 3% de los cánceres de pulmón se detectan mediante un examen de detección de cáncer de pulmón (que se realiza mediante una tomografía computarizada de baja dosis), porque solo alrededor del 6% de las personas que son elegibles para el examen de detección de cáncer de pulmón terminan siendo escaneadas, en parte debido a la falta de conciencia y el estigma, dijo Kim.

De los cánceres de pulmón que se detectan con las pruebas de detección, el 90% se curan, estimó Kim. Pero, en general, la mayoría de las personas que contraen cáncer de pulmón terminan muriendo a causa de él.

Cada año mueren más de 150,000 personas.

NUEVA TECNOLOGÍA PROVEE ESPERANZA

“Los broncoscopios existen desde hace mucho tiempo; un broncoscopio es solo una cámara larga y flexible”, explicó Kim. La cámara se introduce en la boca o la nariz, baja por la tráquea y llega a los pulmones. "Es una muy buena herramienta, pero es relativamente voluminosa en términos de (acceso) a las pequeñas ramas de las vías respiratorias en el pulmón", añadió.

La broncoscopia robótica puede resolver este problema de volumen, dijo Kim: "(Su) catéter es mucho más pequeño, y los controles robóticos nos permiten conducirlo con mucha precisión y dirigirlo exactamente a donde queremos ir". Con una broncoscopia robótica, los médicos pueden buscar tumores en lo profundo del pulmón y acercar la cámara a 1 o 2 milímetros del tumor. “(Luego) podemos insertar una aguja o fórceps para hacer una biopsia y obtener una muestra”, dijo Kim.

La broncoscopia robótica no se usa en este momento para tratar ningún tumor, pero se están realizando ensayos clínicos. "Es una gran herramienta de diagnóstico, pero estamos realmente interesados ​​en las formas en que podemos usarla para tratar (o destruir) los cánceres", explicó Kim, y agregó que este enfoque podría ser más específico y menos invasivo que la cirugía tradicional para extirpar tumores.

En el caso de Swift, se hizo una biopsia de la mancha en sus pulmones, que era del tamaño de una castaña, según Kim, además de sus ganglios linfáticos. La broncoscopia robótica encontró que el cáncer no se había propagado. "Según eso, parecía que tenía la etapa 1 (cáncer)", sostuvo.

SU VIDA DESPUÉS DEL CÁNCER

Kim recomendó una cirugía para extirpar el cáncer de Swift, que también se realizó de forma robótica. "Le fue muy bien... Estuvo en el hospital durante unos dos días y se recuperó bien", agregó Kim.

"Me retuvieron un día más porque creo que les gustaba mucho", bromeó Swift, quien le da crédito al apoyo de sus amigos y familiares por su pronta recuperación. "Me llevaron a todas mis citas cuando tuve que hacer quimioterapia incluso después", agregó.

Hoy, casi un año después, Swift está de vuelta en el trabajo, haciendo ejercicio con regularidad y libre de cáncer. "Ella está viviendo su mejor vida", dijo Kim. "Estoy agradecida con el Dr. Kim y City of Hope en Duarte por hacer un esfuerzo adicional para asegurarse de que estaba bien", dijo Swift.

Esta historia apareció por primera vez en TODAY.com.