Trump comparece ante corte federal en caso por documentos clasificados

MIAMI, Florida - Este lunes comenzaron audiencias a puerta cerrada para considerar el alcance del acceso a las pruebas en el caso contra el expresidente Donald Trump por los documentos clasificados hallados en Mar-a-Lago, su resort de Palm Beach.

La audiencia tuvo lugar la mañana del lunes en un tribunal federal de Fort Pierce, ubicado unas 130 millas al norte de Miami.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Trump asistió a la audiencia en persona, según informó una filial de NBC en West Palm Beach. Partidarios del exmandatario se reunieron con carteles y banderas frente a una barricada del juzgado.

El fiscal especial Jack Smith, que procesa a Trump en el caso de documentos clasificados, pidió recientemente a la jueza Aileen Cannon que reconsidere una orden para revelar documentos, argumentando que representa una amenaza “significativa e inmediata” para más de dos docenas de testigos.

El equipo del fiscal especial está tratando de bloquear las solicitudes de los abogados de Trump de documentos no redactados, argumentando que Cannon aplicó erróneamente un estándar legal cuando ordenó que se revelaran los materiales. La jueza retrasó el viernes su orden inicial.

La presentación del fiscal especial citó una prueba que contiene "información sobre una conducta potencialmente obstructiva de un acusado no acusado y especulaciones sobre la manipulación de testigos por parte de un individuo no acusado". Los fiscales dijeron que el testigo no aceptó una entrevista grabada.

LOS CARGOS CONTRA TRUMP

El expresidente enfrenta múltiples cargos penales en el caso, incluida la retención intencional de información de la defensa nacional, declaraciones y representaciones falsas, conspiración para obstruir la justicia, retención de un documento o registro y ocultación corrupta de un documento. El equipo legal de Trump busca que se desestimen los cargos y enfrentar la fecha límite del 22 de febrero para presentar mociones previas al juicio.

LOS PRESUNTOS CÓMPLICES DE TRUMP

Trump y dos coacusados, el asistente personal Walt Nauta y el trabajador de Mar-a-Lago Carlos De Oliveira, se declararon no culpables de los cargos relacionados con el presunto mal manejo por parte del expresidente de documentos clasificados en la propiedad de Trump.

Está previsto que el caso vaya a juicio en mayo, pero Cannon podría posponerlo durante una conferencia de programación prevista para el 1 de marzo.

El expresidente Trump negó las nuevas acusaciones en relación con los documentos clasificados hallados en su resort de Florida. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo