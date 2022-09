EN VIVO: Donald Trump es demandado por fraude por la fiscal general de Nueva York, con remisión penal al IRS

NUEVA YORK - Donald Trump y miembros de su familia cometieron un fraude bancario, fiscal y de seguros de larga data, según informó la fiscal general de Nueva York, Letitia James, en una anticipada y extensa demanda dada a conocer este miércoles.

Y aunque la demanda es solo civil, James está remitiendo al expresidente y su familia a la división criminal del IRS ya los fiscales federales en Manhattan, por posibles violaciones de la ley tributaria.

La demanda, que tiene más de 200 páginas, alega que el expresidente infló sistemáticamente su patrimonio neto con el fin de obtener mejores condiciones de préstamo, mientras que al mismo tiempo desinflaba su patrimonio y el valor de sus propiedades para obtener un tratamiento fiscal más favorable. Los hijos de Trump, Donald Jr., Ivanka y Eric, también figuran como acusados.

El fraude supuestamente incluyó su complejo en Mar-a-Lago en Florida, su controvertido hotel en Washington D.C. e incluso su propio triplex en Trump Tower en Manhattan, tres ejemplos de lo que el Fiscal General alega que fueron más de 200 instancias de fraude en el transcurso de 10 años.

La oficina de la fiscal general está buscando alrededor de $ 250 millones en multas, para prohibir que Trump y sus hijos sean funcionarios de cualquier empresa con sede en Nueva York durante cinco años, y para prohibirles tomar préstamos de cualquier institución financiera registrada en Nueva York durante cinco años.

"Creemos que la conducta alegada en esta acción también viola la ley penal federal", dijo James en una conferencia de prensa, en referencia a la supuesta presentación de estados financieros falsos, así como al supuesto fraude bancario.

El abogado de Trump criticó la demanda en los términos más enérgicos.

“La presentación de hoy no se centra en los hechos ni en la ley, sino que se centra únicamente en promover la agenda política del Fiscal General. Está muy claro que la Oficina del Fiscal General se ha excedido en su autoridad legal al entrometerse en transacciones en las que no ha habido absolutamente ninguna irregularidad. Confiamos en que nuestro sistema judicial no tolerará este abuso de autoridad descontrolado, y esperamos defender a nuestro cliente contra todas y cada una de las afirmaciones sin mérito del Fiscal General”, dijo la abogada Alina Habba en un comunicado.

La demanda y la remisión penal se suman a los muchos problemas legales en curso del expresidente, que incluyen un registro reciente del FBI en su casa de Florida y una investigación en curso sobre la interferencia electoral en Georgia.

La oficina de la fiscal general citó a Donald Trump y sus hijos a principios de este año, una medida que desencadenó una amarga pelea judicial. Trump finalmente apareció para esa declaración, solo para invocar sus derechos de la Quinta Enmienda para negarse a responder cualquier pregunta.

Esta es una historia en desarrollo.