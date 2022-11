Dos afortunados ganadores en NY amanecen millonarios gracias al Powerball

NUEVA YORK - El premio mayor de Powerball sigue creciendo, y aunque que nadie ganó el premio mayor de $1,000 millones en el sorteo del lunes por la noche, un par de personas en Nueva York se convirtieron en millonarios de la noche a la mañana.

Un boleto en Nueva York acertó las cinco bolas blancas y ganó $1 millón, según el sitio web de Powerball. También se vendió otro boleto en el estado que coincidía con las bolas blancas e incluía la opción Power Play, que aumenta las ganancias a $2 millones en total para ese poseedor del boleto.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

A nivel nacional, hubo boletos de $10 millones que acertaron los cinco números de bola blanca y tres que hicieron lo mismo con el Power Play. También se vendieron 134 boletos en todo el país que ganaron un premio de $50,000 en el sorteo del lunes por la noche, y otros 23 boletos que ganaron un premio de $150,000.

Ciertamente no son malos premios de consolación.

Las probabilidades de ganar el premio de $1 millón son de 1 en 11,688,054, mientras que las probabilidades de ganar el premio mayor, acertando las cinco bolas blancas más el Powerball, son de 1 en 292,201,338. Aquí hay algunas estrategias de números para aquellos que compiten nuevamente el miércoles.

Los números ganadores del premio mayor de Powerball de mil millones de dólares del lunes fueron 19, 13, 39, 59 y 36 con un Powerball rojo de 13. El premio mayor fue el quinto más grande en la historia de EEUU detrás de otro premio de Powerball y tres premios mayores del juego de lotería Mega Millions. El premio más grande fue un premio mayor de Powerball de $1,586 millones ganado por tres poseedores de boletos en 2016.

Y debido a que no hubo ganadores del gran premio, el sorteo del miércoles 2 de noviembre ascenderá a $1,200 millones, según Powerball, el segundo premio más grande de su historia. Es solo la segunda vez que el premio mayor supera los mil millones de dólares en la historia del juego, y aunque la opción de pago único en efectivo sería menos de la mitad, gracias a los impuestos, estamos bastante seguros de que no hay nadie en Estados Unidos que no estaría encantado de tomar esa victoria.

El sorteo de Powerball del miércoles por la noche será el número 39 de esta tanda multimillonaria. En el sorteo del sábado, cuatro boletos vendidos en Nueva Jersey valieron mucho dinero. Los boletos ganadores del tercer premio, cada uno con un valor de $50,000, tenían cuatro números coincidentes y el Powerball.

Hace dos semanas, tres personas afortunadas en Nueva York ganaron premios Powerball de $50,000. El premio mayor subió a $610 millones (relativamente) míseros después de ese. Las probabilidades aumentan cuanto mayor sea el premio mayor, ¡así que buena suerte el miércoles por la noche!