EEUU sanciona empresas chinas y mexicanas por maquinaria para fabricar pastillas falsificadas

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó el martes a más de una docena de personas y empresas en China y México que supuestamente ayudaron a proporcionar máquinas utilizadas para fabricar medicamentos recetados falsificados en los últimos esfuerzos para enfrentar el tráfico del letal opioide sintético fentanilo.

Todos los destinatarios de las sanciones estaban involucrados en uno u otro con la venta de prensas de píldoras, moldes y otros equipos que los cárteles de la droga utilizan para producir píldoras falsificadas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

“Las sanciones del Tesoro se dirigen a cada etapa de la cadena de suministro mortal que alimenta el aumento de las intoxicaciones y muertes por fentanilo en todo el país”, dijo el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, en un comunicado.

Entre los sancionados se encontraba el proveedor chino de prensas de píldoras Youli Technology Development Co., Ltd. de Huizhou, China, y tres ciudadanos chinos afiliados. El Tesoro dijo que la compañía había enviado maquinaria para prensar píldoras a personas en EEUU involucradas en la fabricación de píldoras falsificadas.

Las sanciones de EEUU también apuntan a las empresas relacionadas Yason General Machinery Co., Ltd. y Yason Electronics Technology Co., Ltd, ambas de Shenzhen, China. Supuestamente, Yason trabajó con un proveedor de equipos para píldoras con sede en México que había proporcionado equipos a una persona vinculada al cártel de Sinaloa.

“Este individuo usó las máquinas para crear superlaboratorios en México con la capacidad de producir semanalmente millones de pastillas mezcladas con fentanilo”, dijo el Departamento del Tesoro.

Mexpacking Solutions, con sede en Chihuahua, México, que vende prensas para pastillas y otros equipos, supuestamente está controlada por un proveedor de prensas para pastillas del cártel de Sinaloa, según el Tesoro. También fueron sancionadas tres personas relacionadas con la empresa.

Legisladores Federales de EEUU piden al departamento de estado emitir una advertencia por la venta de medicamentos con fentanilo y otras sustancias en farmacias mexicanas.

Las sanciones impuestas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro congelan los activos de las empresas y personas en Estados Unidos. También prohíben a los ciudadanos y empresas estadounidenses cualquier transacción con las entidades objetivo.

En abril, los fiscales estadounidenses anunciaron acusaciones contra miembros del cártel de Sinaloa de México por su producción y tráfico de fentanilo. Se ha culpado a los opioides sintéticos de decenas de miles de muertes anuales en EEUU en los últimos años.

Si bien las autoridades estadounidenses han dicho que México está cooperando, incluso en algunas de las sanciones contra ciudadanos mexicanos anunciadas el martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha negado repetidamente que México produzca la poderosa droga.