Ejecutarán en Texas a un hombre que mató a su exnovia embarazada y a su hijo

DALLAS - Un recluso de Texas que busca detener su ejecución por denuncias de violaciones de la libertad religiosa e indiferencia a sus necesidades médicas, está programado para morir el miércoles por la noche por matar a su exnovia embarazada y al hijo de 7 años de ella hace más de 17 años.

Stephen Barbee, de 55 años, está programado para recibir una inyección letal en la penitenciaría estatal de Huntsville. Fue condenado por la muerte en febrero de 2005 de Lisa Underwood, de 34 años, y su hijo Jayden. Ambos fueron asfixiados en su casa en Fort Worth. Más tarde fueron encontrados enterrados en una tumba poco profunda en el condado de Denton.

Los abogados de Barbee han pedido a la Corte Suprema de los Estados Unidos que suspenda su ejecución, argumentando que sus derechos religiosos están siendo violados porque el sistema penitenciario estatal, a raíz de un fallo del tribunal superior sobre lo que pueden hacer los asesores espirituales mientras están en la cámara de ejecución, no crearon una política escrita sobre el tema.

En marzo, la Corte Suprema dijo que los estados deben adaptarse a los deseos de los condenados a muerte que desean que sus líderes religiosos oren y los toquen durante sus ejecuciones. Los funcionarios de prisiones de Texas no actualizaron formalmente su política, pero dijeron que revisarían las peticiones de los reclusos caso por caso y concederían la mayoría de las solicitudes razonables.

A principios de este mes, el juez federal de distrito Kenneth Hoyt en Houston emitió una orden judicial preliminar, diciendo que el estado solo podía ejecutar a Barbee después de haber publicado una política clara sobre asesores espirituales que protege los derechos religiosos de los reclusos. La semana pasada, la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de EE. UU. anuló la orden judicial de Hoyt, diciendo que era demasiado amplia.

El martes, Hoyt emitió una nueva orden judicial centrada específicamente en proteger los derechos de Barbee. La oficina del Fiscal General de Texas apeló de inmediato al Quinto Circuito, que tendría que emitir un fallo antes de que la Corte Suprema pudiera tomar el asunto.

La oficina del Fiscal General de Texas dijo en un expediente judicial anterior que las afirmaciones de Barbee son discutibles ya que los funcionarios de la prisión estatal permiten que su asesor espiritual lo toque y ore en voz alta durante su ejecución.

También el martes, Hoyt negó una solicitud separada de los abogados de Barbee para suspender la ejecución debido a las afirmaciones de que se violaría el derecho del recluso a evitar un castigo cruel e inusual. Sus abogados dicen que Barbee tiene restricciones físicas que limitan el movimiento de sus hombros y brazos y que experimentaría un "dolor y sufrimiento intolerables" si lo ejecutan de la manera normal con los brazos extendidos en la camilla para que se puedan colocar vías intravenosas para dar a luz la inyección letal.

En una presentación judicial de principios de este mes, los abogados de la oficina del Fiscal General de Texas le aseguraron a Hoyt que los funcionarios de la prisión harían arreglos para Barbee y permitirían que sus brazos permanecieran doblados y, si fuera necesario, encontrarían otro lugar para colocar las vías intravenosas.

El lunes, la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas se negó por unanimidad a conmutar la sentencia de muerte de Barbee por una pena menor o a otorgar una suspensión de cuatro meses.

Los fiscales dijeron que Barbee mató a su ex novia y a su hijo porque no quería que su esposa supiera que Underwood estaba embarazada de siete meses, presumiblemente de él. La evidencia de ADN reveló más tarde que Barbee no era el padre. Underwood era propietaria de una tienda de bagels en Fort Worth, que lleva el nombre de su hijo. Ella y su hijo fueron reportados como desaparecidos después de no presentarse en un baby shower.

Barbee confesó a la policía que mató a Underwood y a su hijo, pero luego se retractó. Barbee dijo que la confesión fue forzada y desde entonces ha sostenido que es inocente y que fue incriminado por su socio comercial.

Su juicio, incluida la sentencia, tardó menos de tres días en completarse en febrero de 2006.

Si Barbee es ejecutado, sería el quinto recluso ejecutado este año en Texas. Es el último recluso programado para ser ejecutado este año en el estado.

