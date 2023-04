Nueva Jersey: Murphy firma orden que protege atención médica sobre afirmación de género

Qué saber El gobernador Phil Murphy firmó una orden ejecutiva que brinda a los miembros de la comunidad LGBTQ+ igualdad de acceso a servicios de atención médica de calidad en Nueva Jersey, independientemente de su orientación sexual, identidad de género o expresión de género.

La orden establece a Nueva Jersey como un refugio seguro para la atención médica de afirmación de género, que incluye la atención que aborda las necesidades de salud física, mental y social de una persona transgénero o no binaria.

Según la orden, la atención está diseñada para “apoyar y afirmar la identidad de género de una persona transgénero o no binaria”.

NUEVA JERSEY --

Los miembros de la comunidad LGBTQ+ tendrán igual acceso a atención médica de calidad en Nueva Jersey, independientemente de si son o no residentes del estado, según la orden.

“En todo el país, estamos presenciando ataques liderados por ciertos estados que buscan socavar la igualdad, la dignidad y la seguridad de la comunidad LGBTQIA+, especialmente de los jóvenes transgénero y no binarios”, dijo el gobernador Murphy.

“Como líderes, nuestra mayor responsabilidad es garantizar que todas las personas que representamos, independientemente de su identidad o expresión de género, tengan derecho al respeto, la justicia y la libertad. Continuaremos defendiendo estos principios en Nueva Jersey y apoyando el derecho de cada persona a vivir libre y auténticamente haciendo de nuestro estado un refugio seguro para aquellos que buscan o brindan atención médica que afirme el género”.

Según la orden, la atención está diseñada para “apoyar y afirmar la identidad de género de una persona transgénero o no binaria, lo que incluye, entre otros, atención de salud mental o psiquiátrica; cirugía, terapia de reemplazo hormonal y otros tratamientos no quirúrgicos destinados a alinear aspectos de la vida de una persona con su identidad de género; y otras intervenciones, tratamientos y terapias conductuales o médicas diseñadas para apoyar y afirmar la identidad de género de una persona”.

“Cuando los jóvenes transgénero están bajo ataque en todo el país, esto me da esperanza”, dijo Rebekah Bruesehoff, una activista juvenil. “Siempre he estado agradecido de vivir en Nueva Jersey, pero ahora estoy especialmente orgulloso de ver que mi estado toma medidas que me protegerán y apoyarán no solo a mí, sino también a mis amigos en los estados de todo el país. Los niños y adolescentes transgénero como yo solo queremos vivir nuestras vidas y ser nosotros mismos”.

Puede leer la orden ejecutiva completa aquí.