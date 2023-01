“Lo siento”: revelan detalles del mortal incidente que dejó a un menor muerto

WASHINGTON DC - El empleado del gobierno de DC que disparó y mató a Karon Blake, de 13 años, se entregó el martes para enfrentar un cargo de asesinato en segundo grado, informó el jefe de la policía de DC, Robert Contee.

Jason Michael Lewis, de 41 años, se presentó en la corte el martes por la tarde, donde se ordenó su detención sin derecho a fianza. Su próxima vista está programada para el 13 de febrero.

Según la orden de arresto, el adolescente gritó "lo siento", "soy un niño" y "solo tengo 12 años" en numerosas ocasiones mientras el sospechoso disparaba en su dirección. Contee anticipó que el video al que se hace referencia en el informe es parte integral de la investigación.

QUÉ SE SABE DEL TIROTEO MORTAL

Lewis disparó y mató a Blake en Quincy Street NE en el vecindario de Brookland alrededor de las 4 a.m. del sábado 7 de enero después de que el hombre escuchó ruidos y vio a alguien que parecía estar "manipulando un vehículo", según el informe.

El residente salió con un arma registrada legalmente y, después de una interacción con el adolescente, abrió fuego, según la policía. Los vecinos dijeron que escucharon de cuatro a cinco disparos durante el incidente.

Según la investigación, el residente le realizó resucitación cardiopulmonar a Blake después de dispararle pero el adolescente murió poco tiempo después en un hospital.

Los oficiales encontraron un automóvil robado cerca del lugar, que creen que Blake había usado. Dos fuentes familiarizadas con la investigación le dijeron a NBC Washington que el auto era un KIA robado y que su motor estaba encendido.

El jefe de la policía de DC sostuvo a principios de este mes que se convocó un gran jurado para investigar el caso.

El funcionario también señaló que la gente está haciendo acusaciones centradas en la raza, y en las redes sociales circulan fotos de personas inocentes que han sido acusadas del asesinato. Contee dijo que esas acusaciones eran falsas y que el hombre involucrado es afroamericano.

"Creo que se está volviendo realmente imprudente y peligroso con algunos de los comportamientos que estoy viendo. Normalmente no identificamos a las personas… en esta situación similar a menos que tengamos una orden de arresto para esa persona, o a menos que haya una persona que estamos tratando de identificar y no sabemos quién es esa persona. Eso no es con lo que estamos lidiando aquí”, agregó Contee.

El hombre que le disparó a Blake cooperó con la policía y contrató a un abogado, detalló Contee. Fue puesto en licencia administrativa de su trabajo en la ciudad después del tiroteo, dijeron funcionarios de la ciudad.

Las autoridades entregaron detalles del asesinato de Karon Blake en el noreste de la capital y hicieron un llamado a alejarse de la desinformación que afecta a las familias involucradas.

QUIÉN ERA KARON BLAKE

Blake era estudiante en la escuela secundaria Brookland.

“Era tranquilo e inquisitivo que amaba la moda y el fútbol. Aunque amaba su vecindario, amaba aún más a Brookland MS (la facultad y sus compañeros) y la estructura que le presentaba. Deja atrás a su madre y tres hermanos menores”, lamentó Kerry Richardson, director de la escuela secundaria Brookland.

Blake fue recordado durante una vigilia a principios de este mes como el "chico más amable" de su clase que hizo reír a sus hermanos.

El asesinato llevó a los defensores de la seguridad y a los concejales de DC a cuestionar por qué se usó la fuerza letal. "La propiedad no es más grande que la vida. Karon debería estar vivo hoy", tuiteó la concejala de DC, Christina Henderson.

El miembro del Concejo del Distrito 5, Zachary Parker, emitió un comunicado que decía, en parte, "ningún automóvil o posesión material vale una vida, bajo ninguna circunstancia. Me uno a los residentes del Distrito 5 para pedirle al MPD y a la oficina del Fiscal Federal que responsabilicen a la persona que le quitó la vida a Karon".

“Si cree que hay un problema de seguridad pública en su casa o alrededor de ella, llame al 911. Eso es lo que debe hacer, llamar al 911”, finalizó la alcaldesa de la capital, Muriel Bowser.