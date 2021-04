En video: Balto brilla en olas bioluminiscentes del sur de California

CALIFORNIA - Seguramente haz escuchado de los cazatormentas, pero en realidad no una opción muy viable para fotógrafos del sur de California. Sin embargo, cuando el año pasado una marea roja iluminó la costa de Ventura a Baja California en azul eléctrico, nació un cazador de bioluminiscencia.

El año pasada cuando la pandemia acabó con todo lo demás, Patrick Coyne, un fotógrafo y camarógrafo de Torrance, pasó semanas viajando de un lado a otro de la costa con su "compañero de aventuras" Mark Girardeau, y finalmente capturó imágenes ahora icónicas de delfines jugando en las olas de color azul fluorescente.

Los delfines, bañados en un resplandor de neón causado por la bioluminiscencia, nadaban junto a un bote, dejando a su paso corrientes de luz.

Terminó la temporada, por así decirlo, en San Diego en mayo, filmando videos e imágenes fijas del muelle Scripps, bañado a lo largo de su largo de más de 100 pies en un hermoso resplandor de las olas.

Así que no es de extrañar, en realidad, que Coyne haya vuelto el último mes más o menos, fotografiando las olas de Day-Glo rompiendo en el condado de Orange.

"Mi amigo Mark y yo lo perseguimos durante aproximadamente un mes [el año pasado], la bioluminiscencia, a lo largo de la costa, desde Hermosa, Manhattan, hasta San Diego, así que, ya sabes, fue muy divertido ", Dijo Coyne a nuestra cadena hermana NBC 7 el jueves. "Se fue y nos lo perdimos, así que este año, volvió a aparecer al azar, así que, por supuesto, salimos y lo filmamos y lo pasamos bien y luego duró unos cinco días y desapareció. Bueno, un mes más tarde, [volvió] ".

Un científico local que monitorea los muelles de SoCal semanalmente dijo que San Diego ha tenido algunas apariciones de bacterias brillantes este año, pero no como si hubiera estado en el norte.

Mientras las olas chocaban contra la costa en Encinitas el lunes, un tono azul brillante se apoderó del océano gracias al regreso de un fenómeno natural impredecible.

"El muelle de Newport Beach ha tenido una gran abundancia de Lingulodinium polyedra bioluminiscente durante los últimos dos o tres meses", dijo Clarissa Anderson, directora ejecutiva del Sistema de Observación del Océano Costero del Sur de California (SCCOOS), escribió en un correo electrónico el jueves. "Scripps Pier también, solo que un poco más esporádico".

Coyne podría haber pintado su obra maestra luminiscente la noche del 17 de abril, sin embargo, cuando se encontró con Girardeau, quien trajo consigo a su husky, Balto. Siguiendo una pista, el trío llegó primero a Venice Beach, pero se trasladó a Newport Beach, donde Balto dio un giro estelar en el puerto.

"Quería probar algo un poco diferente ... '¿Qué sigue? ¿Qué sería genial ver, como, el agua se agita y brilla de color azul?' "Dijo Coyne. "Y nuestro amigo tenía su perro, y su perro se llama Balto, y le pregunté a Mark, le pregunté, 'Mark, ¿Balto puede nadar?' Y él dijo: 'Sí, Balto sabe nadar'. Yo estaba como, 'Veamos si nadará en la bioluminiscencia'. Así que lo sacamos y lo estaba disfrutando ".

Balto, por supuesto, lleva el nombre del perro de trineo cuyas aventuras se relataron en un libro para niños de los años 70 del mismo nombre. Ver a Balto nadando serenamente hacia la orilla en el puerto de Newport, brillando en azul, es realmente algo digno de contemplar, una actualización digna de las hazañas de su tocayo.

Entonces, ¿cómo pueden los lugareños atrapar la ola azul de este año? Coyne dijo que no será fácil.

"Lo difícil de la bioluminiscencia es que no hay fecha", dijo Coyne. "No hay tiempo, no hay una respuesta correcta o incorrecta sobre cuándo sucederá o cuándo sucederá o qué tan bueno será".

Coyne tiene imágenes bioluminiscentes a la venta para cualquiera que quiera un caso de blues - solo échale un vistazo en su Instagram .