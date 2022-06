Captado en video: empleado de Burger King arroja bebida a unos clientes y se arma tremendo jaleo

MIAMI, Florida - Un cliente fue agredido en un restaurante de comida rápida de Hallandale Beach, cuando le preguntó a un empleado sobre una bebida que faltaba.

La confrontación, que fue captada en video, ocurrió la madrugada del martes alrededor de las 12:30 a.m. entre los clientes y un empleado de un Burger King en Hallandale Beach Boulevard.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Si te faltaba una Coca-Cola, deberías haberlo dicho cuando estabas sentado aquí", le dice el empleado al cliente, que está filmando.

"¡Te dije!", se escucha decir al cliente.

En el video, se ve al empleado arrojando bebidas a Melody Gómez y a su novio Elier, después de discutir sobre artículos faltantes en su pedido.

“Él procedió a arrojar las dos bebidas dentro del auto, a toda velocidad, mientras decía un montón de cosas. Y luego, cuando salieron del auto, me subí al asiento del conductor y vio que tenía la ventanilla abierta. me miró a la cara y me tiró un granizado a toda velocidad, golpeándome en el costado", dijo Melody.

El video, que se publicó en las redes sociales, muestra que incluso antes de que Melody y Elier recibieran su pedido, el empleado tuvo una confrontación con otro cliente.

"Adelante, toma tu comida, agárrala", le dice el empleado al cliente, que está parado en la ventanilla del autoservicio.

El cliente agarra sus bolsas y le dice al empleado: "¡Eres un imbécil!"

"Eres un imbécil", responde el empleado.

El Departamento de Policía de Donalsonville, Georgia, publicó en Facebook un video sobre la captura del caimán que luego fue reubicado en un área silvestre.

Para cuando la pareja pidió los artículos que faltaban, las cosas ya estaban calientes.

Elier publicó el video en las redes sociales, donde los comentaristas señalaron que él y otras personas en el automóvil son escuchados usando insultos racistas repetidamente.

Cuando se le preguntó si entendía cómo su uso del insulto puede ser visto como insensible o cargado de racismo, Elier dijo que no podía verlo de esa manera.

“Como pueden ver en mis otros videos, lo uso como una expresión, no como racista o tratando de ofender a alguien”, dijo.

En un comunicado, Burger King dijo: “… Estamos trabajando con el franquiciado para comprender mejor lo que sucedió en este lugar y qué pasos deben tomarse como resultado”.

El empleado de Burger King dijo que las personas en el automóvil le arrojaron algo, un paquete de ketchup, y eso puede ser lo que provocó la reacción.

La pareja dice que, en cualquier caso, su reacción fue injustificada.

"Quiero que la gente sepa que esto no está bien en ningún aspecto, porque nunca tuve contacto físico y él sí lo hizo conmigo", dijo Elier.

La policía de Hallandale Beach confirmó que respondieron a Burger King, pero no hay una investigación activa y actualmente no se presentan cargos.