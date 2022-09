Algunos estados podrían gravar impuestos al alivio de la deuda de préstamos estudiantiles de Biden

MINNEAPOLIS, Minnesota — El plan de condonación de préstamos estudiantiles del presidente Joe Biden podría aliviar la abrumadora carga de la deuda de millones de prestatarios, pero el recaudador de impuestos podría exigir una parte del alivio en algunos estados.

Esto se debe a que algunos estados gravan la deuda perdonada como ingreso, lo que significa que los prestatarios que todavía están pagando sus préstamos estudiantiles podrían adeudar impuestos por hasta $10,000 o incluso $20,000 que se descontaron de su factura.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

En Mississippi, Minnesota, Wisconsin, Arkansas y Carolina del Norte, los préstamos estudiantiles perdonados estarán sujetos a impuestos estatales sobre la renta a menos que cambien sus leyes para cumplir con una exención de impuestos federales para préstamos estudiantiles, según un conteo de Tax Foundation, Grupo de expertos con sede en Washington DC.

Eso consterna a Cathy Newman, una graduada de la Universidad Estatal de Luisiana que acaba de aceptar un trabajo como maestra de biología para estudiantes de primer año en la Universidad del Sur de Mississippi en Hattiesburg. Ella cree que podría terminar debiendo unos cientos de dólares de dinero que podría haber conservado si se hubiera quedado en Luisiana.

Newman dijo que puede obtener el efectivo porque tiene un buen trabajo, pero conoce a muchos otros prestatarios que aún estarán atrapados en posiciones financieras difíciles incluso con sus préstamos perdonados.

“Si se quedan en el estado, podrían terminar con una carga fiscal bastante alta si las cosas no cambian”, dijo Newman. “No seré feliz si tengo que hacerlo. Puedo hacerlo. Pero mucha gente no puede”.

Más de 40 millones de estadounidenses podrían ver reducida o eliminada su deuda de préstamos estudiantiles bajo el plan de condonación que Biden anunció a fines del mes pasado. El presidente está borrando $10,000 en deuda de préstamos estudiantiles federales para personas con ingresos inferiores a $125,000 al año, o familias que ganan menos de $250,000.

Está cancelando $10,000 adicionales para aquellos que también usaron las Becas Pell federales para pagar la universidad. Pero solo se aplica a aquellos cuyos préstamos se pagaron antes del 1 de julio, lo que deja fuera a los estudiantes de último año de secundaria actuales y a los estudiantes que los seguirán.

ALGUNOS ESTADOS CONSIDERAN LA DEUDA PERDONADA COMO INGRESO

Aunque la eliminación de $10,000 o $20,000 en pagos de préstamos será una bendición a largo plazo para los prestatarios que califiquen, es posible que se requiera que aquellos en los estados afectados declaren eso como ingreso. Dependiendo de las tasas impositivas de un estado, los otros ingresos del contribuyente y las deducciones y exenciones que pueden reclamar, eso podría sumar varios cientos de dólares de impuestos adicionales que adeudarán.

Los portavoces de las agencias tributarias en varios estados, incluidos Virginia, Idaho, Nueva York, Virginia Occidental, Pensilvania y Kentucky, dijeron a The Associated Press que sus estados definitivamente no gravarán los préstamos estudiantiles perdonados bajo el programa de Biden. Los funcionarios de ingresos en algunos otros estados dijeron que necesitaban investigar más para saberlo.

Newman, de 38 años, se endeudó para pagar la escuela de posgrado. Ella ya se había preparado para el alivio bajo el programa federal de Condonación de Préstamos por Servicio Público, aunque eso requiere cinco años más de enseñanza además de los cinco que ya enseñó en la Universidad de Louisiana Monroe. El programa de Biden reduciría su carga de deuda en $10,000 cuando entre en vigencia, pero según la ley fiscal existente de Mississippi, el alivio no será gratuito.

“No es una gran carga para mí, pero podría serlo para muchas otras personas, que es lo que me preocupa, especialmente si es inesperado, y creo que mucha gente no se da cuenta de eso”, dijo Newman.

Millones de personas endeudadas en préstamos para costearse sus clases se preguntan qué otras opciones tienen para recibir una condonación en préstamos estudiantiles si no califican para el nuevo plan de perdón delineado por el presidente Joe Biden.

Cualquier alivio en los estados que gravaría la deuda condonada tendría que provenir de sus legislaturas. Los líderes de la Legislatura de Minnesota y el gobernador demócrata Tim Walz han indicado en entrevistas recientes con los medios que existe un amplio apoyo para una solución, que podría llegar durante la sesión de 2023, o incluso antes con la posibilidad remota de una sesión especial.

En Wisconsin, la administración del gobernador demócrata Tony Evers planea proponer una corrección en el presupuesto estatal el próximo año, pero eso tendría que ser aprobado por la Legislatura controlada por los republicanos. Y Evers necesita ser reelegido en noviembre antes de que pueda hacer esa solicitud formalmente. Los líderes legislativos republicanos y el retador republicano de Evers, Tim Michels, no respondieron a los mensajes en busca de comentarios sobre el tema del impuesto a los préstamos estudiantiles.

Sin embargo, en Mississippi, el presidente del comité del Senado estatal a cargo de los impuestos dijo que está dispuesto a echar un vistazo cuando la Legislatura se reúna el próximo año. El senador estatal republicano Josh Harkins, de Brandon, dijo que necesita aprender más sobre lo que dicen las leyes fiscales de su estado sobre la condonación de la deuda.

"Estoy seguro de que la gente querrá considerar ajustar eso o hacer algunos cambios en la ley, pero se deben considerar muchos factores", dijo Harkins, y señaló que Mississippi promulgó su mayor recorte de impuestos a principios de este año y agregó que quiere medir el impacto de la inflación antes de tomar grandes decisiones de política fiscal. “Todo esto acaba de ocurrir en la última semana”.