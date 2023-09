Cerveza artesanal, matrimonios y viajes aéreos: todos los daños colaterales de un cierre de gobierno

El gobierno federal participa en una cantidad casi innumerable de cosas, por lo que un cierre parcial probablemente afectaría a los estadounidenses más de lo que se imaginan.

Si bien los 4 millones de estadounidenses que trabajan para el gobierno federal (el mayor empleador del país) serían los más afectados, varios economistas, incluido el Consejo de Asesores Económicos de la Casa Blanca, estiman que la pérdida de salarios y la interrupción de sus operaciones reducirían las previsiones generales de crecimiento económico en un 0.1% o 0.2% cada semana.

Aunque los empleados federales no trabajarían, el gobierno no ahorraría dinero. Los empleados eventualmente recibirían su pago, gracias a una legislación promulgada por el entonces presidente Donald Trump, lo que significa que los contribuyentes podrían verse obligados a pagar miles de millones de dólares en salarios por millones de horas de trabajo no trabajadas, según la Oficina de Administración y Presupuesto.

En caso de un cierre, el gobierno también termina teniendo que pagar cargos por pagos tardíos e intereses sobre las facturas que tuvo que retrasar, ya que pierde ingresos que de otro modo serían generados por los trabajadores congelados del IRS.

Mientras tanto, el personal se ha visto obligado a suspender sus trabajos para prepararse para el inminente cierre. Por ejemplo, en cierres anteriores se necesitaron semanas para cerrar y reactivar de forma segura laboratorios de armas nucleares.

Muchas partes del gobierno federal (incluido el Servicio de Parques Nacionales) aún no han detallado sus planes para un cierre, y eso no es demasiado sorprendente, ya que algunas consecuencias son difíciles de predecir. Los cierres pasados muestran que los planes tienden a estar en constante cambio a medida que el cierre se prolonga, con el Congreso a veces asignando fondos parciales y las agencias luchando para responder a los problemas emergentes.

Con base en cómo se desarrolló la situación durante el cierre de 16 días en 2013 y el cierre parcial de 34 días a finales de 2018 y principios de 2019, he aquí un vistazo a lo que podría suceder si el gobierno vuelve a cerrar.

PARQUES NACIONALES

El Servicio de Parques Nacionales planea cerrar sus parques y suspender a los guardaparques si el gobierno cierra el domingo. En ese caso, un alto funcionario del Departamento del Interior dijo que el Servicio de Parques tiene la intención de restringir el acceso a los parques tanto como sea posible, incluido el cierre de centros de visitantes, cierre de puertas y cierre de baños.

Las áreas donde es difícil restringir el acceso (como el National Mall en Washington DC, los senderos o sitios de camping sin puertas) seguirán siendo accesibles al público, pero es posible que esas áreas no tengan servicios como recolección de basura y respuesta de emergencia.

Durante el cierre de octubre de 2013, se cerraron los parques nacionales (aunque algunos estados pagaron para reabrir sus parques), lo que costó a los parques y a las comunidades aledañas un estimado de $414 millones de casi 8 millones de visitas perdidas, según el Servicio de Investigación del Congreso.

Durante el cierre de 2018-2019, los parques siguieron siendo accesibles, pero sin la mayoría de los servicios. Eso provocó que los botes de basura y los baños se desbordaran, el acceso limitado a primeros auxilios y daños a áreas naturales desatendidas debido a actividades ilegales que, según los expertos, podrían tardar años en recuperarse, como los árboles de Josué destrozados y los artefactos robados de los campos de batalla de la Guerra Civil.

SMITHSONIAN Y OTROS MUSEOS FEDERALES

Según el plan del Smithsonian, la institución utilizaría "apropiaciones disponibles del año anterior" para que sus museos puedan permanecer abiertos al público "mientras los fondos lo permitan", lo que incluye el Zoológico Nacional, que podría ver una interrupción en las conmemoraciones planeadas de la salida de los pandas restantes del zoológico.

Los museos Smithsonian son gratuitos, pero perdieron aproximadamente $4 millones en ingresos por ventas de alimentos y otras ventas durante el cierre de 2013.

El Museo Conmemorativo del Holocausto en Washington DC permanecería abierto, ya que puede acceder a una fuente diferente de dinero, dijo el museo. Algunas bibliotecas presidenciales permanecerían abiertas mientras tuvieran fondos suficientes, pero otras cerrarían y los servicios de investigación se reducirían.

CEMENTERIOS MILITARES

La Comisión Estadounidense de Monumentos de Batalla se vería obligada a cerrar las dos docenas de cementerios militares en el extranjero que administra, principalmente en Europa y el sudeste asiático, donde están enterrados más de 200,000 estadounidenses muertos en la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

La comisión dijo que los cierres podrían hacer que "las familias de los muertos en la guerra, los grupos de veteranos y otros visitantes pierdan lo que podrían ser oportunidades únicas en la vida de visitar estos sitios conmemorativos en el extranjero" durante el cierre.

El Cementerio Nacional de Arlington continuaría funcionando normalmente, al menos por un tiempo, gracias a los fondos que ya han sido asignados.

CIENCIA

Cuatro de los cinco premios Nobel empleados por el gobierno fueron despedidos durante el cierre de 2013. Innumerables proyectos de investigación enfrentaron nuevos desafíos y dificultades para acceder al dinero de las subvenciones, con licencias que afectaron al 98% del personal de la Fundación Nacional de Ciencias, a tres cuartas partes de los empleados de los Institutos Nacionales de Salud y a dos tercios del personal de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. (aunque esta vez se cortaría una porción más pequeña).

Instalaciones científicas masivas que requieren un uso intensivo de capital, como el Very Large Array de antenas parabólicas de radiotelescopios en Nuevo México, que aparecen en películas como "Contact" y "Independence Day", permanecerían inactivas, desperdiciando millones de dólares en un valioso tiempo de investigación.

El gobierno federal también detendría los esfuerzos para combatir e investigar especies invasoras, que amenazan cada vez más los ecosistemas y la agricultura. Los cierres anteriores también impidieron que cientos de pacientes se inscribieran en ensayos clínicos de los Institutos Nacionales de Salud.

FUERZAS POLICIALES

Si bien los agentes federales permanecerían en el trabajo, los cierres anteriores han comprometido las investigaciones y han provocado complicaciones, según la Asociación de Agentes del FBI.

Durante el último cierre, el FBI no pudo financiar operaciones con los departamentos de policía locales y no pudo pagar a informantes confidenciales, lo que corría el riesgo de perder a algunos de forma permanente. El sistema E-Verify, que los empleadores utilizan para verificar el estado migratorio de los solicitantes de empleo, también quedó fuera de servicio.

“El temor es que nuestros enemigos sepan que pueden andar libremente”, dijo un agente antiterrorista del FBI en 2019.

FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS ELECTORALES

La temporada electoral está a la vuelta de la esquina, pero “prácticamente todas las funciones centrales de la Comisión Federal Electoral” cesarían en caso de cierre, según los planes de contingencia de la agencia, y su sitio web dejaría de actualizarse.

VIAJES POR AVIÓN

Los controladores de tráfico aéreo y los agentes de la Administración de Seguridad del Transporte permanecerían en sus puestos, pero no recibirían remuneración.

En cierres anteriores, muchos simplemente dejaron de presentarse a trabajar o encontraron otros trabajos, lo que provocó un paro completo en el aeropuerto LaGuardia de la ciudad de Nueva York y retrasos importantes en otros aeropuertos grandes.

Los controladores de tráfico aéreo ya se enfrentan a una escasez de personal que lleva años, lo que ha provocado retrasos y problemas de seguridad, y su sindicato advierte que un cierre empeoraría las cosas.

Un cierre significaría tener que “dejar de capacitar a nuevos controladores de tráfico aéreo y suspender a los otros 1,000 controladores que ya están en proceso de capacitación”, dijo el miércoles el secretario de Transporte, Pete Buttigieg. Un cierre significaría “aumentar la posibilidad de que haya algún problema que provoque interrupciones como cancelaciones y retrasos para los pasajeros”.

El Departamento de Estado dijo que continuará procesando pasaportes, pero que las agencias de pasaportes ubicadas en edificios gubernamentales afectados por un cierre pueden estar cerradas (sin embargo, se seguirán aceptando solicitudes por correo) y que podría haber algunos retrasos en el tiempo de procesamiento. Los servicios consulares en el extranjero continuarían normalmente, según los planes del departamento.

PRÉSTAMOS ESTUDIANTILES, ESCUELAS K-12 Y HEAD START

Los pagos de préstamos estudiantiles se suspendieron durante gran parte de la pandemia, pero se reiniciarán justo cuando el gobierno se prepara para un posible cierre, y aún se deben pagar pase lo que pase.

Dado que se espera que más del 90% de los empleados del Departamento de Educación queden suspendidos, un memorando de planificación del departamento dice que podría haber interrupciones en la emisión de nuevos préstamos y que un cierre prolongado "reduciría gravemente el flujo de efectivo a los distritos escolares y universidades".

La Casa Blanca también ha dicho que “10,000 niños en todo el país perderían inmediatamente el acceso a Head Start”, un programa que promueve la preparación escolar para niños de familias de bajos ingresos.

Y el cierre de 2013 mantuvo en casa a 600 jóvenes que habían comprometido un año de sus vidas al servicio comunitario a través de AmeriCorps, el programa gubernamental que pone a sus miembros a trabajar en una variedad de cuestiones nacionales, desde la alfabetización hasta el medio ambiente.

CUPONES DE ALIMENTOS Y OTRAS AYUDAS

El Departamento de Agricultura dice que, en caso de un cierre, tiene suficiente dinero para seguir ejecutando el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), también conocido como cupones de alimentos, hasta octubre. Pero la Casa Blanca dice que sólo hay dinero disponible para unos pocos días para ejecutar el Programa Especial de Nutrición Suplementaria para Mujeres, Bebés y Niños, más conocido como WIC, que utilizan casi siete millones de mujeres y niños estadounidenses.

Los bancos de alimentos y el programa Meals on Wheels también enfrentarían interrupciones, lo que obligaría a las organizaciones benéficas locales o a los estados a compensar el déficit. Y las tiendas no podrían renovar sus licencias de Transferencia Electrónica de Beneficios, según el Servicio de Investigación del Congreso, lo que significa que las personas no podrían usar sus tarjetas EBT en tiendas donde las licencias caduquen durante el cierre.

RETRASOS EN EL PROCESAMIENTO DE IMPUESTOS Y PRÉSTAMOS

Las declaraciones de impuestos sobre la ganancia y otros asuntos del Servicio de Impuestos Internos (IRS) probablemente sufrirían retrasos.

Y las agencias que otorgan préstamos, como la Administración de Pequeñas Empresas y la Administración Federal de Vivienda, no podrían procesar nuevos préstamos. También es probable que los bancos privados y otros prestamistas pierdan el acceso a los servicios gubernamentales de verificación de ingresos y números de Seguro Social, lo que podría retrasar el procesamiento de hipotecas y préstamos comerciales.

"APAGÓN DE DATOS"

Un cierre resultaría en un "apagón de datos" de estadísticas económicas críticas que influyen en los mercados y empresas de todo el mundo. Eso incluye datos del Censo, cifras de desempleo, información salarial, pronósticos de inflación e informes de precios sobre una amplia gama de productos básicos, desde el petróleo hasta los productos agrícolas. (La importancia comercial de tales datos fue dramatizada en la película "Trading Places", que gira en torno a los pronósticos de cosecha de naranjas del USDA).

SERVICIOS MILITARES Y DE VETERANOS

Si bien los miembros del ejército se consideran esenciales, se verían obligados a trabajar sin remuneración y muchos trabajadores civiles serían suspendidos, lo que, según la Casa Blanca, podría ser “perturbador para nuestra seguridad nacional”.

Algunos beneficios para veteranos, como los talleres de empleo para ayudar a los exmiembros del servicio en la transición a la vida civil, podrían retrasarse.

INSPECCIONES DE PRODUCTOS DE CONSUMO, ALIMENTOS, CALIDAD DEL AGUA Y SEGURIDAD LABORAL

Durante el cierre de 2013, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) retrasó casi 500 inspecciones y la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo suspendió a todos sus inspectores portuarios, impidiendo a la agencia examinar productos infantiles importados. La Agencia de Protección Ambiental detuvo las inspecciones de alrededor de 1,200 sitios que monitorea por problemas como desechos peligrosos y calidad del agua.

Mientras tanto, la Administración de Salud y Seguridad Ocupacional suspendió casi 1,400 inspecciones federales, y la División de Horas y Salarios del Departamento de Trabajo (que hace cumplir las leyes de salario mínimo, las normas sobre horas extras y la prohibición del trabajo infantil) cesó casi todo su trabajo.

SEGURO SOCIAL Y MEDICARE

Los cheques seguirían emitiéndose y Medicare continuaría cubriendo las facturas médicas de los adultos mayores, ya que los programas de la red de seguridad social se financian de manera diferente.

Pero cierres anteriores han suspendido la emisión de tarjetas de Seguro Social y Medicare.

SANCIONES

Durante el cierre de 2013, el Departamento del Tesoro suspendió a casi toda la Oficina de Control de Activos Extranjeros, que implementa sanciones estadounidenses a países como Rusia e Irán. Esto podría ser especialmente espinoso esta vez, mientras EEUU y sus aliados trabajan para imponer amplias sanciones contra Rusia por su invasión de Ucrania.

NO HABRÍA NUEVAS CERVEZAS ARTESANALES

Una agencia del Departamento del Tesoro tiene que aprobar todas las nuevas etiquetas de alcohol y aprobar las exportaciones, por lo que los cierres gubernamentales anteriores han retrasado la llegada al mercado de nuevas cervezas artesanales y han dejado millones de litros de vino, cerveza y licores destilados de fabricación estadounidense varados en los puertos.

MATRIMONIOS EN WASHINGTON DC

Washington DC, un distrito federal con poderes autónomos limitados, una vez perdió la recolección de basura y otros servicios básicos durante un cierre del gobierno.

Ese ya no es el caso, pero persiste al menos una peculiaridad: las Cortes del Distrito de Columbia, una agencia federal, dicen que dejarían de emitir licencias de matrimonio en caso de un cierre.

