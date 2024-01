Nuevas leyes: varios estados verán cambios en educación, anticonceptivos y acceso a las armas

Varios estados a lo ancho del país recibieron el año nuevo con leyes que entrarán en vigor a lo largo de 2024 sobre temas como la violencia armada, la prohibición de libros y las secciones de juguetes neutrales al género.

Un número cada vez mayor de estados requerirá cursos de educación financiera en las escuelas secundarias, mientras que unos pocos otros agregarán acceso a anticonceptivos al eliminar la necesidad de recetas médicas.

Mientras las legislaturas estatales se preparan para otro año de propuestas que abordarán los temas más divisivos del país, estas son algunas de las leyes que se harán realidad este 2024:

PASILLOS DE JUGUETES NEUTROS EN CUANTO AL GÉNERO

A partir de enero, California exigirá que los principales minoristas del estado incluyan secciones de juguetes neutrales al género en sus tiendas. No se permitirá que las nuevas secciones se comercialicen solo para niños o niñas, sino que deben incluir una “selección razonable” de juguetes que puedan comercializarse para menores de ambos sexos.

La ley no requerirá que las tiendas eliminen sus secciones de juguetes enfocadas en niños o niñas, sino que agreguen secciones de juguetes para incluir aquellos que razonablemente se aplicarían a niños de cualquier género.

La ley, aprobada por la legislatura y firmada por el gobernador Gavin Newsom en 2021, está dirigida específicamente a minoristas con al menos 500 empleados en sus locales dentro del estado, lo que excluye a las tiendas más pequeñas. Los minoristas recibirán una multa de $250 por no seguir la ley, seguida de multas de $500 por reincidencia.

El congresista estatal Evan Low, patrocinador clave del proyecto de ley, dijo en un comunicado que la medida haría “más fácil comparar artículos similares a la venta en grandes minoristas sin reforzar los estereotipos de género que dañan a los niños vulnerables”.

LA LEY CONTRA LA PROHIBICIÓN DE LIBROS DE ILLINOIS

Illinois se convertirá en el primer estado en aplicar una ley para prohibir la prohibición de libros. La ley exige que el bibliotecario estatal y los miembros del personal de la biblioteca adopten la Declaración de Derechos de Bibliotecas de la Asociación Estadounidense de Bibliotecas en todo el estado.

El documento establece que los materiales de lectura "no deben prohibirse ni eliminarse debido a una desaprobación partidista o personal". Las bibliotecas públicas que no adopten el lenguaje de la asociación o no desarrollen prohibiciones redactadas de manera similar no serán elegibles para recibir subvenciones estatales.

Se ha prohibido un número cada vez mayor de libros en varios estados, y el grupo sin fines de lucro de defensa de la libertad de expresión PEN America encontró 3,362 casos de prohibición de libros individuales en el año escolar 2022-23, lo que afectó a 1,557 títulos únicos, un aumento del 33% con respecto al año académico anterior. El informe del grupo enumera a Texas, Florida, Missouri, Utah y Carolina del Sur como los estados donde las prohibiciones fueron más frecuentes.

El informe de PEN America dijo que el 30% de los libros prohibidos durante la primera mitad del año escolar 2022-23 fueron libros sobre raza o racismo o libros que presentaban personajes de color. Otro 26% de los libros prohibidos tenían personajes o temas LGBTQ+. Además, una gama más amplia de títulos se ha visto afectada por las prohibiciones este año: el 44% de ellos retrata violencia y abuso, el 38% trata temas de salud y bienestar, y el 30% cubre muerte y duelo -- como resultado de las decisiones de los distritos escolares respondiendo a "una legislación vaga eliminando un gran número de libros antes de cualquier revisión formal", según el informe.

"El concepto de prohibir libros contradice la esencia misma de lo que nuestro país representa", dijo el secretario de Estado de Illinois, Alexi Giannoulias, quien inició la legislación y se desempeña como bibliotecario estatal. "También desafía de qué se trata la educación: enseñar a nuestros niños a pensar por sí mismos".

NUEVA YORK TOMA MEDIDAS CONTRA LAS "FÁBRICAS DE CACHORROS"

El estado de Nueva York prohibirá este año que las tiendas de mascotas vendan perros, gatos y conejos para proteger a los animales del maltrato y las condiciones en algunos criaderos comerciales que los críticos llaman "fábricas de cachorros". Sin embargo, la ley no prohíbe a las tiendas exhibir animales procedentes de refugios con fines de adopción.

La gobernadora Kathy Hochul firmó la legislación en diciembre de 2022 y dijo en un comunicado: "Estoy orgullosa de firmar esta legislación, que tomará medidas significativas para reducir el trato severo y proteger el bienestar de los animales en todo el estado".

Kevin O'Neill, vicepresidente de asuntos estatales de la Sociedad Estadounidense para la Prevención de la Crueldad contra los Animales (ASPCA, por sus siglas en inglés), dijo que Nueva York tiene una de las mayores concentraciones de tiendas de mascotas que venden gatos, perros y conejos, lo que hace que la nueva ley sea importante para los derechos de los animales.

Las tiendas "priorizan las ganancias sobre el cuidado de los animales", dijo O'Neill, y agregó que cree que la opinión pública ha cambiado y los posibles dueños de mascotas quieren saber de dónde vienen sus animales y si están siendo tratados humanamente.

La ASPCA publicó una encuesta en abril de 2022 que encontró que el 77% de los estadounidenses apoyan la legislación federal que pondría fin a las fábricas de cachorros.

Jessica Selmer, presidenta de People United to Protect Pet Integrity, una coalición de dueños de tiendas de mascotas en Nueva York, dijo después de que se aprobó la legislación que la ley era “imprudente” y “contraproducente”, y agregó que espera que el gobernador “considere soluciones legislativas para algunos de los peligros de la ley”.

MICHIGAN TENDRÁ NUEVAS LEYES SOBRE LAS ARMAS

La legislatura de Michigan aprobó un paquete de leyes para reducir la violencia armada que entrará en vigor a principios de este año. El paquete, aprobado en la legislatura estatal controlada por los demócratas en gran medida siguiendo líneas partidistas, incluye leyes de alerta, verificaciones de antecedentes más estrictas, requisitos de almacenamiento seguro de armas y una prohibición a los condenados por violencia doméstica de comprar, poseer o transportar armas de fuego durante ocho años.

La gobernadora Gretchen Whitmer, demócrata, dijo que la aprobación de las nuevas leyes honraba a "aquellos que hemos perdido con una legislación de sentido común para la prevención de la violencia armada apoyada por una mayoría de habitantes de Michigan".

Monisha Henley, vicepresidenta principal de asuntos gubernamentales del grupo de prevención de la violencia armada Everytown for Gun Safety, dijo que los demócratas pudieron “actuar con rapidez” para aprobar y firmar el paquete después de obtener la mayoría en la legislatura en las elecciones de mitad de término de 2022. La sensación de urgencia ocurrió después de los tiroteos masivos en la escuela secundaria de Oxford en noviembre de 2021 y en la Universidad Estatal de Michigan en febrero.

Henley dijo que cree que las nuevas leyes de Michigan pueden servir como ejemplo para otros estados, dado que el estado tiene "de todo, desde una gran ciudad hasta una población rural y una alta propiedad de armas".

LA EDUCACIÓN FINANCIERA LLEGA A MÁS ESTUDIANTES DE SECUNDARIA

Cuatro estados más comenzarán a exigir cursos de educación financiera en las escuelas secundarias en 2024: Georgia, Indiana, Minnesota y West Virginia. Se unen a una lista cada vez mayor de otros que ya han instituido tales requisitos o comenzarán a exigir dichos cursos en los próximos años.

Los cursos de educación financiera, o cursos de finanzas personales, buscan educar a los estudiantes sobre cómo ganar, gastar, ahorrar, pedir prestado y proteger su dinero cuando sean adultos.

En Georgia y West Virginia, todos los estudiantes de tercer y cuarto año deberán tomar al menos medio crédito de un curso de educación financiera para graduarse. Mientras tanto, todos los estudiantes de escuelas públicas, autónomas o no públicas acreditadas por el estado en Indiana deberán completar con éxito un curso de responsabilidad financiera personal antes de graduarse. Los estudiantes de Minnesota que ingresen a la escuela secundaria en 2024 o después deberán aprobar un curso de finanzas personales durante los grados 10, 11 o 12.

Si bien los legisladores se están sumando a la tendencia de poner más énfasis en la educación sobre finanzas personales en las escuelas secundarias, los defensores siguen presionando para que se establezcan requisitos más complejos sobre el tema.

Vince Shorb, director ejecutivo del Consejo Nacional de Educadores Financieros, dijo que la educación financiera debería enseñarse como los cursos principales, como matemáticas o ciencias, argumentando que un semestre de aprendizaje no es suficiente.

Los estudiantes "todos necesitarán administrar su dinero de alguna manera", dijo Shorb. "La educación financiera debe tomarse más en serio".

ANTICONCEPTIVOS SIN RECETA

Se espera que la decisión de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de julio de aprobar el primer anticonceptivo oral sin receta permita que el acceso a los métodos anticonceptivos se expanda ampliamente en 2024, una vez que el nuevo medicamento, Opill, llegue a los estantes. Mientras tanto, los estados también están ampliando el acceso a los anticonceptivos hormonales recetados al permitir que los farmacéuticos prescriban dichos anticonceptivos, en lugar de los médicos.

Desde 2016, al menos 29 estados han aprobado leyes que permiten a los farmacéuticos prescribir opciones anticonceptivas hormonales sin necesidad de médicos, y en Rhode Island y Nueva Jersey se prevé que en 2024 entren en vigor medidas que permitirán a las personas buscar anticonceptivos hormonales sin necesidad de acudir al médico.

Mientras tanto, las nuevas leyes en Montana y Nevada permitirán a las personas acceder a un suministro ampliado de anticonceptivos. En Montana, la ley garantizará que la cobertura del seguro permita a las personas recibir recetas de anticonceptivos para 12 meses. En Nevada, que ya ha puesto a disposición recetas anticonceptivas a través de farmacéuticos y permite suministros para 12 meses, será ilegal que el gobierno establezca límites o requisitos que bloqueen el acceso de las personas a los servicios anticonceptivos o de salud reproductiva.

Las nuevas leyes surgen en medio de una mayor preocupación sobre si el medicamento más comúnmente utilizado para los abortos con medicamentos seguirá estando fácilmente disponible y si el acceso a los procedimientos de aborto estará disponible de manera más generalizada a raíz de la decisión de la Corte Suprema de junio de 2022 que anuló Roe v. Wade. En diciembre, la Corte Suprema acordó considerar las apelaciones del gobierno de Biden y de los fabricantes de medicamentos que defendían las decisiones de la FDA que facilitaban el acceso a la píldora de mifepristona.