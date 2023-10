EEUU confirma que ningún estadounidense ha salido de Gaza

NUEVA YORK - El asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, confirmó este domingo durante una entrevista en televisión que ningún ciudadano estadounidense ha logrado salir todavía de la Franja de Gaza.

"De momento, no hemos podido pasar a ningún ciudadano estadounidense a través del paso fronterizo y no sé de nadie que sea capaz de salir por ahora, aunque no puedo confirmarlo del todo porque es una situación dinámica", dijo Sullivan en un programa de la cadena NBC.

Las declaraciones del asesor se producen después de que el sábado se atascara un plan de Washington para sacar a los ciudadanos con nacionalidad estadounidense del territorio, asediado por Israel, por el paso fronterizo de Rafah, que controla Egipto, ante las peticiones de El Cairo para que se permita primero el acceso de ayuda humanitaria.

Como resultado, un número indeterminado de ciudadanos extranjeros se quedó esperando durante varias horas en el paso fronterizo con la esperanza de cruzar, pero sin obtener respuesta alguna de las autoridades egipcias, de acuerdo a testimonios citados por la televisión egipcia Al Qahera News.

Rafah es la única salida de la Franja de Gaza que no está controlada por Israel y la única vía para la entrada de ayuda humanitaria al enclave.

La decisión de Egipto de bloquear por ahora la salida de extranjeros y palestinos con doble nacionalidad responde al temor que existe sobre un éxodo masivo, lo que podría derivar en escenas similares a las que se vivieron en la guerra de Gaza de 2009, que duró tres semanas y llevó a muchos ciudadanos palestinos a tratar de asaltar la frontera en busca de refugio.

Mientras tanto, el Ejército de Israel parece estar preparándose para una invasión terrestre y ha solicitado a los 1,1 millones de palestinos que viven en el norte de la Franja de Gaza que se trasladen hacia el sur, un ultimátum que ha sido condenado con fuerza por la comunidad árabe y por la ONU.