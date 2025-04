“Tenía miedo”: alumna vio a estudiante herido colapsar en su clase durante tiroteo en Dallas

Las imágenes y los sonidos del tiroteo del martes en la escuela secundaria Wilmer-Hutchins podrán desaparecer, pero los sentimientos de ese momento no.

"No sabía qué hacer, se me pasaban muchas cosas por la cabeza", dijo un estudiante, conteniendo las lágrimas.

"Deberían haberse comunicado con nosotros desde dentro para decirnos que tenemos a vuestros hijos en un lugar seguro. Vengan a buscarlos y nos están diciendo que no podemos ir a buscarlos", dijo un padre emocionado a NBC 5 mientras se desarrollaba la escena el martes por la tarde.

El miedo absoluto obligó a los padres a correr a la escuela secundaria después de los disparos. Muchos hicieron cola para reunirse con sus hijos.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

"Estaba lista para recoger a mi bebé", dijo Ashley Parks, madre de una estudiante.

La hija de Parks, Jamiyah, estaba en clase de inglés cuando dice que oyó disparos. Dijo que se escondió en un rincón antes de que un estudiante entrara y se desplomara en su clase.

"Tenía miedo", dijo Jamiyah.

Los caóticos momentos, grabados en un vídeo de teléfono móvil, muestran lo que, según Jamiyah, eran profesores atendiendo a los heridos.

"Estoy segura de que le dispararon en el suelo", afirma Jamiyah.

La escena frenética se desarrolló a través de una videollamada con su madre.

"Estoy al teléfono con ella mientras grita y me dice: 'Mamá, no sé qué hacer', y yo estoy a punto de llorar porque no sé qué decirle", dijo Parks.

Jamiyah se graduará dentro de un mes y medio y, por segundo año consecutivo, da gracias por haber sobrevivido al semestre de primavera.

"No quiero volver allí. No quiero volver a la escuela porque es la segunda vez", dijo.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Meredith Yeomans para NBCDFW.