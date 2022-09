Florida confirma envío de aviones con inmigrantes a exclusiva isla de Massachussets

MIAMI.- En una sorpresiva noticia este miércoles por la noche, la oficina del gobernador Ron DeSantis dijo que el estado había enviado dos aviones con inmigrantes a la exclusiva isla de Martha's Vineyard, Massachusetts, aparentemente impulsando un programa de inmigración sobre el que la administración no ha dado detalles.

El Martha's Vineyard Times informó que unos 50 migrantes llegaron en dos aviones fletados y que al menos algunos de ellos procedían de Texas.The Times también dijo que las personas eran de origen venezolano.

En un video enviado a la cadena Fox, el gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, se atribuyó el mérito de enviar a los migrantes a la isla, apuntó por su lado el Martha's Vineyard Times.

El gobernador dijo hace tres semanas que el programa estaba en espera, pero este miércoles envió a los inmigrantes a Martha's Vineyard, una isla al sur de Cape Cod.

En un comunicado, Taryn Fenske, directora de la oficina de comunicaciones del gobernador Ron DeSantis, confirmó, que “los dos aviones con inmigrantes ilegales que llegaron hoy a Martha's Vineyard eran parte del programa de reubicación del estado para transportar inmigrantes ilegales a destinos santuario”.

“Estados como Massachusetts, Nueva York y California facilitarán mejor el cuidado de estas personas a las que han invitado a nuestro país al incentivar la inmigración ilegal a través de su designación como "estados santuario" y el apoyo a las políticas de fronteras abiertas del gobierno de Biden”, dijo el comunicado.

El Partido Demócrata de Florida reaccionó diciendo en un comunicado: "No hay nada que DeSantis no haga, y nadie a quien no lastime, para ganar puntos políticos. Se llevó a docenas de familias y niños, supuestamente de Venezuela y Colombia, lejos de todos los que conocen, los voló por todo el país, y los dejó al costado del camino sin refugio ni dirección, todo para ganar puntos políticos".

En 2021, DeSantis prometió gastar $8 millones para enviar inmigrantes fuera de su estado y mencionaba a Martha's Vineyard como un posible destino.