¿Viene huelga nacional? Uno de los principales sindicatos ferroviarios vota para rechazar acuerdo laboral

SMART-TD, uno de los sindicatos de trabajadores ferroviarios más grandes de Estados Unidos, votó en contra del acuerdo tentativo con la administración, aumentando la probabilidad de una huelga en diciembre. El BLET, el otro sindicato que representa a los ingenieros, votó a favor de ratificar el acuerdo laboral pero dijo que respetará la protesta.

“Ahora está de vuelta en la mesa de negociación para nuestros miembros de oficios operativos”, dijo Jeremy Ferguson, presidente de la División de Transporte y Trabajadores de Chapa, Aire, Ferrocarril y Transporte. “Todo esto se puede resolver mediante negociaciones y sin huelga. Un acuerdo sería lo mejor para los trabajadores, los ferrocarriles, los transportistas y el pueblo estadounidense”.

“Estuvimos hombro con hombro con nuestros hermanos y hermanas de SMART-TD y otros en el trabajo ferroviario a lo largo de este proceso y continuaremos siendo solidarios con ellos a medida que nos acercamos a la línea final en esta ronda de negociaciones”, dijo el presidente de BLET, Dennis Pierce.

El BMWED, que representa al Brotherhood of Maintenance of Way Employes, pudiera ir a huelga tan pronto como el 5 de diciembre con el Brotherhood of Railroad Signalmen (BRS). Pero BMWED anunció que extendería su período de decisión si uno de los sindicatos más grandes votaba por no ratificar el acuerdo laboral tentativo. El BRS no ha indicado si extenderá su plazo para las conversaciones.

SMART-TD, BMWED y BRS representan más del 50 % de toda la mano de obra ferroviaria.

La industria ferroviaria ha estimado el impacto de una huelga en $2,000 millones por día. Una huelga afectaría a todos los principales operadores ferroviarios, incluido Union Pacific, Norfolk Southern y CSX.

BMWED Y BRS tienen otra ronda de conversaciones con los transportistas ferroviarios el lunes por la tarde sobre el pago federal por enfermedad.

IMPACTO ECONÓMICO DEL PARO FERROVIARIO NACIONAL

El American Chemistry Council, que representa a empresas como 3M, Dow, Dupont, BP, ExxonMobil y Eli Lilly, dice que una huelga ferroviaria tendría un impacto de aproximadamente $ 2,800 millones en carga de productos químicos a la semana y conduciría a una disminución del PIB y una inflación renovada.

“Los datos de AAR muestran que hubo una disminución de 1,975 vagones de envíos de productos químicos durante la semana del 10 de septiembre cuando los ferrocarriles dejaron de aceptar envíos debido a la amenaza de una huelga”, dijo recientemente a CNBC Jeff Sloan, director senior de política de transporte de ACC. “Esperaríamos una reducción dramática similar en los envíos de productos químicos si se aplicara un embargo este mes”.

Otras industrias, desde la agricultura hasta el comercio minorista, han advertido sobre los riesgos económicos de una huelga.

UPS, que es el cliente más grande de los rieles, dijo en un comunicado que tiene la capacidad para ayudar a manejar la situación si no se llega a un acuerdo, incluyendo su red de logística inteligente flexible e integrada. “Nuestras herramientas de planificación de red también permiten una amplia coordinación entre las instalaciones de UPS en todo el mundo, incluido el desvío preventivo de paquetes a carriles alternativos para minimizar las interrupciones inesperadas para nuestros clientes”, afirmó el vocero.

Según las pautas de preparación para la huelga de septiembre, si el BRS mantiene su fecha de huelga del 5 de diciembre, se espera que la preparación para la huelga comience el 28 de noviembre, el día en que el Senado regresa de las vacaciones de Acción de Gracias. La Cámara Baja está de regreso el 29 de noviembre.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lori Ann LaRocco para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.