Gypsy Rose Blanchard sale de prisión tras cumplir condena por el asesinato de su madre abusiva

Gypsy Rose Blanchard, la mujer de Missouri que conspiró para matar a su madre, que había abusado de ella y la había obligado a fingir enfermedades graves en un caso que desató un frenesí e inspiró una serie de televisión, salió de prisión la madrugada de este jueves.

Blanchard, de 32 años, fue liberada del Centro Correccional de Chillicothe a las 3:30 a.m., dijo el Departamento Correccional de Missouri. Se le concedió la libertad condicional y fue liberada tres años antes de su fecha de liberación original, dijo un portavoz.

Blanchard había estado cumpliendo una sentencia de 10 años por un cargo de asesinato en segundo grado por el asesinato de su madre, Clauddine "Dee Dee" Blanchard, en junio de 2015.

Había conspirado para matar a su madre con su entonces novio, Nicholas Godejohn, quien apuñaló fatalmente a Dee Dee Blanchard mientras la hija se escondía en el baño de la casa de su madre en Springfield, Missouri, informó el Springfield News Leader. Godejohn fue sentenciado en 2019 a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional.

El asesinato provocó un frenesí mediático e inspiró la serie de Hulu de 2019 "The Act" y el documental de HBO de 2017 "Mommy Dead and Dehest".

En el tribunal, los fiscales afirmaron que la madre de Blanchard tenía el síndrome de Munchausen by proxy, un trastorno psicológico en el que un cuidador inventa síntomas falsos o provoca síntomas reales para que la persona a la que cuida parezca enferma, a menudo para llamar la atención, según National Institutes of Health. .

Gypsy Rose Blanchard, (izquierda), con su madre, Dee Dee Blanchard, en una foto sin fecha de HBO

Blanchard testificó que su madre la llevó a los médicos toda su vida por diversas afecciones, incluidas leucemia y distrofia muscular, y la obligó a usar una silla de ruedas y un tanque de oxígeno que en realidad no necesitaba.

En una entrevista con el presentador de un programa de entrevistas, el Dr. Phil McGraw, en 2017, dijo que su madre le afeitó la cabeza y la obligó a comer a través de una sonda de alimentación.

Blanchard estuvo aislada del resto del mundo, recibió educación en casa y pasó años sin saber lo que hacía su madre.

La madre y la hija recibieron donaciones de organizaciones benéficas, un grupo local de Habitat for Humanity les construyó una casa accesible para sillas de ruedas en Springfield, viajaron a Disney World y conocieron a la cantante de country Miranda Lambert a través de la Fundación Make-a-Wish, Ozarks First. informó.

El trastorno facticio infligido a otro (FDIA, por sus siglas en inglés), anteriormente conocido como síndrome de Munchausen por poder, es una enfermedad mental en la que una persona llama la atención fingiendo que su dependiente está enfermo o discapacitado.

Blanchard dijo que lamenta la muerte de su madre.

“Nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Me arrepiento todos los días”, dijo a la revista People en una entrevista para un próximo artículo de portada.

"Ella no se merecía eso", añadió Blanchard. “Ella era una mujer enferma y desafortunadamente yo no tenía la educación suficiente para ver eso. Ella merecía estar donde estoy yo, en prisión cumpliendo condena por conducta criminal”.