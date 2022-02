Desgarrador: habla la madre del asesino que mató a sus hijos y se quitó la vida

Según Luz Kutnitz, la madre de Humberto Tobar, de 41 años, quien ha sido identificado como el padre que dio muerte a sus hijos, éste estaba muy presionado tras la separación de su esposa y nunca pensó llegaría hasta esto. Una tragedia familiar en la que les quitó la vida a Valeria Tobar, de 12 años, y Matías Tobar, de 9,

Finalmente, ya yo entendí, me arrodillé, le di gracias a Dios por la vida de él, por mis nietos”.

Calmada y resignada Kutnitz habló esta tarde de su hijo, quien la noche del martes diera muerte a sus dos hijos de 9 y 12 años para luego dispararse a si mismo.

“Yo lo noté muy angustiado con mucha presión”.

Kutnitz supo por las noticias que algo no estaba bien. Su hijo había sido diagnosticado con desorden bipolar a temprana edad, algo que no mejoró con el tiempo. Ella poco antes del trágico hecho había conversado con sus nietos.

“Hablé con los niños ellos me llamaban buvalu, que era el nombre cariñoso que me tenían y hablé con ellos. Ellos hablaron de la escuela que todo estaba bien”.

Pero los gritos de la madre de los niños quien llego hasta el bloque del 6400 de Miami Lakes drive, en Miami Lakes, tras rastrear el teléfono, hablaban de una tragedia. Ella se enteró por las noticias.

“La señora para la que yo trabajo me dijo: eso está cerquita de donde ellos están, y yo le dije no, realmente no, donde están en ese laguito no”.

Hoy supo oficialmente de lo ocurrido a los pequeños y a su único hijo y quiere el caso sirva para tomar conciencia de las enfermedades mentales.

“Mire esto nos está pasando en esta comunidad, vamos a hacer algo, eso me refrescaría mucho mi alma y el dolor tal vez no sería tan intenso”.

Luz Kunitz dijo haber tratado todo para ayudar a su hijo, quien dos veces según su relato fue internado para evaluación psiquiátrica. Pero no lo logró.