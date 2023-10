“Hacían cosas desagradables”: la contrataron como maestra, pero dice que acabó explotada y golpeada

SAN DIEGO - El sueño de ganar un sueldo en dólares y poder mantener a su familia en México, podría resultar en que algunas personas caigan víctima de situaciones terribles, como la mujer con la que Tania Luviano habló en exclusiva, luego de contactar a nuestro equipo pidiendo ayuda, tras presuntamente ser víctima de trata laboral.

Esta mexicana de 41 años, quien dice vivir en temor por lo que no desea revelar su identidad, asegura que tras ver un anuncio en una red social de una familia mexicana de San Diego que buscaba una maestra para sus niños, aceptó el trabajo sin saber que terminaría siendo obligada hacer cosas que describe como inimaginables, además alega haber sido defraudada, amenazada y hasta golpeada.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

"No llegué a trabajar de maestra; llegué de sirvienta. Hacía todo menos mi trabajo. Ayudarles con su higiene íntima, hacían cosas desagradables como dejarme cosas muy personales e íntimas en los espacios donde yo comía. Dormía en el piso", contó la mujer. Estas experiencias eran solo algunas de las experiencias que alega vivió tras llegar a lo que pensó sería su sueño americano. Asegura que trabajabas entre 16 a 21 horas diarias usualmente sin días de descanso.

“Me dejaban encerrada, estaba con llave y yo no tenía la llave", aseguró.

Aunque según ella ganaba, más que en sus tres trabajos que tenía en México, dice que nunca vio un dólar: "Me daban entre 15,000 y 20,000 pesos pero, era en pesos no en dólares", explicó que no se lo pagaban a ella: “Lo mandaban a México y si yo quería salir no tenía un dólar en mi bolsillo".

La mujer nos contó que uno de los requisitos para el puesto era tener visa de turista y que la pareja supuestamente le prometió una visa de trabajo y traerse a su niño de 11 años, momento que -según ella- nunca llegó.

“Me decían, tú eres mi sirvienta, si no haces lo que yo quiero le hablo a la policía y te mandan a México", aseguró que le decían los niños quienes alega la maltrataban físicamente. “Uno de los niños me pegó con un juguete de manera y me rompió una muela y los adultos eran las agresiones verbales y amenazas".

QUÉ HACER SI ERES VÍCTIMA DE TRATA LABORAL

Lo que describió esta mujer es trata laboral, una problemática que, de acuerdo con Marisa Ugarte, directora de la coalición del corredor bilateral de seguridad, alcanza los 23 millones de víctimas a nivel mundial.

Según Ugarte, lo que la pareja sometió a esta mujer es ilegal: "Fuerza, fraude o coerción es trata".

El problema es que por falta de información y temor muchas personas se aguantan y continúan viviendo en estas condiciones, pero en su coalición pueden encontrar ayuda: "Tienen derechos a denunciar, nadie las va a deportar, vamos a ver cómo manejamos su caso y buscar los abogados apropiados".

Además de recibir apoyo, esta mujer decidió hablar con nosotros para ayudar a otras mujeres que pudieran estar en su misma situación: "No tengan miedo, el peor enemigo y mejor aliado de ellos es el miedo".

Reportarlo a la policía es primordial. Es importante que las víctimas de trata laboral documenten todo, fotos de maltrato, cheques y no aceptar efectivo para que al buscar ayuda pueda haber una investigación. La víctima pudiera ser elegible a una visa T y ser libre en el país al que llegó con tantos sueños de una mejor vida.

Si usted es víctima de trata laboral, sexual o explotación, comuníquese a la línea de 24 horas de La coalición del corredor bilateral de seguridad (619) 666-2757