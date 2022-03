Hallan cinco fetos en la casa de activista antiaborto en Washington DC

WASHINGTON - La Policía de Washington DC confirmó este jueves el hallazgo de cinco fetos en la casa de una activista antiaborto en la capital estadounidense.

Las autoridades respondieron a la vivienda ubicada en la cuadra 400 de 6th Street SE, en el vecindario de Capitol Hill, tras ser alertados de posibles materiales de riesgo biológico.

Al llegar, descubrieron los restos de varios embriones. En la propiedad reside Lauren Handy, de 28 años, precisó la policía.

Handy es una de los nueve activistas en contra del aborto imputadas el miércoles de cargos federales por presuntamente irrumpir sin autorización en una clínica de cuidados reproductivos en octubre de 2020. La invasión fue transmitida en vivo por Facebook.

Según la acusación, los nueve sujetos “ingresaron de forma forzosa” al centro médico y bloquearon las dos puertas usando sus cuerpos, muebles, cadenas y cuerdas, indica el Departamento de Justicia en un comunicado.

Los presuntos involucrados enfrentan dos cargos de conspiración contra los derechos y de violar la Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de Clínicas o FACE Act, que prohíbe el bloqueo físico o el uso de medidas de intimidación para impedir que una persona accesa a servicios de salud reproductiva.

Los acusados en ese caso son Handy, de Alexandria, Virginia; Jonathan Darnel, de 40 años, y de Arlington; Jay Smith, de 32 y de Freeport, New York; Paulette Harlow, de 73 y de Jean Marshall, de 72, ambos de Kingston, Massachusetts; John Hinshaw, de 67 y de Levittown, New York; Heather Idoni, de 61, y de Linden, Michigan; William Goodman, de 52, y de Bronx, New York; y Joan Bell, de 74, y de Montague, New Jersey.

No estuvo claro de inmediato si Handy enfrentaría cargos adicionales tras el descubrimiento de los fetos en su residencia. El incidente se encuentra bajo investigación.

Los fetos fueron llevados a la oficina del médico forense de Washington.

Esta es una historia en desarrollo. En nuestros Noticieros Telemundo 44 a las 5p, 6p y 11p tendremos las últimas actualizaciones.