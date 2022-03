“No soy un asesino”: acusado de matar a 18 mujeres en Texas habla desde la cárcel

Un hombre acusado de matar a 18 mujeres mayores en el área de Dallas en un lapso de dos años dice que es inocente y será absuelto del caso.

Billy Chemirmir permanece en la cárcel del condado de Dallas mientras espera un nuevo juicio el 25 de abril después de que el primer jurado para escuchar un caso de asesinato en su contra se estancara. En noviembre, su juicio por asesinato por la muerte de Lu Thi Harris, de 81 años, terminó en un juicio nulo.

Durante una entrevista telefónica desde la cárcel la semana pasada, Chemirmir negó todos los cargos en su contra y le dijo a los socios de NBC 5 en The Dallas Morning News que está “100% seguro de que no iré a prisión”.

“No soy un asesino”, dijo Chemirmir al periódico. “No soy en absoluto lo que dicen que soy. Soy una persona muy inocente. No me criaron de esa manera. Fui criado en una buena familia. No tuve ningún problema en toda mi vida”.

Chemirmir fue arrestado en marzo de 2018 después de que Mary Annis Bartel, de 91 años, dijera que un hombre entró a la fuerza en su apartamento en una comunidad de vida independiente para personas mayores en la ciudad de Plano, al norte de Dallas.

Cuando la policía rastreó a Chemirmir hasta su departamento cercano luego del ataque a Bartel, tenía joyas y dinero en efectivo. Los documentos en un gran joyero rojo que la policía dice que acababa de tirar los llevaron a una casa de Dallas donde Harris fue encontrada muerta en su habitación, con lápiz labial manchado en su almohada.

La policía alega que Chemirmir usó su trabajo como cuidador para acechar lujosas comunidades de ancianos en los condados de Dallas y Collin, haciéndose pasar por un trabajador para ingresar a los apartamentos de mujeres ancianas antes de asfixiarlas con una almohada y robarles sus objetos de valor.

Chemirmir le dijo al periódico que estaba en el lugar equivocado en el momento equivocado. Dijo que otros miembros de la familia, que se han negado a hablar con el periódico, operan otros hogares para personas mayores en el área de Dallas donde no se han reportado muertes sospechosas.

El jurado dijo que no podian llegar a un acuerdo y la jueza lo anuló. Familiares de las victimas esperan que Chemirmir que enfrenta otros 17 cargos, vuelva a ser enjuiciado.

“Si fuera un asesino, podría haber matado a todas esas mujeres”, dijo. “Nadie ha sido asesinado allí”.

Chemirmir le dijo al periódico que nació y se crió en el Valle del Rift de Kenia y que es hijo de un agricultor rico. Chemirmir dijo que comenzó a trabajar como cuidador en Kenia y se mudó en 2003 a EEUU, donde vendió autos y comenzó a trabajar como cuidador de ancianos en Dallas.

Cheryl Pangburn, cuya madre, Marilyn Bixler, fue asesinada en 2017 y se sospecha que es una de las presuntas víctimas de Chemirmir, dijo que estaba decepcionada de que él se acercara a los periodistas para tratar de influir en la opinión pública hacia él.

“Esperas que sienta algún tipo de remordimiento, y el hecho es que no siente nada”, dijo Pangburn. “No puedo comprender que la mente humana pueda funcionar de esa manera”.

