Aterrador video: intenta quemar vivo al chef de una pizzería en California

LOS ÁNGELES, California - Un hombre armado con un cuchillo y paseando a un perro con correa persiguió a un chef en una pizzería del sur de California y trató de prenderle fuego antes de atacar a otro hombre en una confrontación caótica captada por una cámara, dijeron las autoridades el martes.

Parte del extraño altercado del domingo por la tarde fue captado por la cámara en Allegro Pizza en la cuadra 400 de East Avenida De Los Árboles en Thousand Oaks.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Los agentes respondieron al restaurante después de un informe de un hombre armado con un cuchillo que le arrojó líquido combustible a un empleado.

El sospechoso fue identificado como Robert Haight, de 61 años, quien fue acusado de intento de asesinato, agresión con un arma mortal y otros cargos.

El ataque no provocado tomó otro giro cuando el hombre trató de prender fuego al empleado y lo persiguió por el restaurante, según el Departamento del Alguacil del condado de Ventura. El empleado finalmente escapó por una puerta trasera.

El asalto continuó cuando el atacante persiguió al chef hasta el estacionamiento. Una segunda víctima trató de intervenir, pero también le rociaron con líquido inflamable. El hombre luchó contra el atacante y los agentes llegaron para detener al sospechoso, dijeron las autoridades.

El sospechoso fue hospitalizado por las heridas.

No quedó claro de inmediato si e sospechoso tiene un abogado que pueda hablar en su nombre. Los detalles sobre el motivo de los ataques no estuvieron disponibles de inmediato.

Las dos víctimas, que fueron identificadas como dos hombres de 28 y 51 años, no resultaron gravemente heridas.

Esta historia apareció por primera vez en la estación hermana de Telemundo 52, NBCLA. Click here to read this story in English.