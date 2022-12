Incendio destruye casi la mitad de una flota de camiones de basura

NUEVA YORK -- Las explosiones sonaron en una ciudad de Long Island el sábado por la noche cuando un incendio arrasó su flota de camiones de basura estacionados en una instalación de mantenimiento.

Al menos seis camiones fueron destruidos en la ciudad de Huntington de los 15 vehículos de la flota, dijo el supervisor de la ciudad en un comunicado.

"Me alivia informar que no hay heridos. La causa del incendio está bajo investigación, sin embargo, no parece ser sospechosa", dijo el supervisor Ed Smyth.

Los bomberos respondieron y pudieron controlar la situación, pero no antes de que el fuego llegara a casi la mitad de la flota de camiones del pueblo. A pesar de la pérdida, la ciudad cree que las cuadrillas pueden cumplir con la recolección de basura programada regularmente.

Sin embargo, los desechos de jardín se suspenderán esta semana.

“Las explosiones que muchos residentes informaron haber escuchado provenían de las llantas de los camiones mientras se quemaban”, agregó Smyth.