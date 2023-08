Así se la pasó Joe Biden mientras Donald Trump acudía a corte

REHOBOTH BEACH, Delaware — Casi tan pronto como Donald Trump recibió oficialmente una nueva acusación federal, Joe Biden estaba listo para volverse nuclear.

Antes de que pudiera tomar un vuelo de las 6:30 p.m. para la proyección de Oppenheimer, una exitosa película de verano sobre el desarrollo de la primera bomba atómica, el presidente y la primera dama se acomodaron para una cena rápida y temprana el martes por la noche.

Mientras el abogado especial Jack Smith se dirigía a la nación, acusando al expresidente de intentar robarle la elección al presidente actual, Biden estaba sentado frente a su esposa en una cabina en un restaurante de mariscos local esperando sus entradas.

En ocasiones, las vacaciones de verano han provocado pantallas divididas no deseadas para Biden y sus predecesores, ya que los eventos imprevistos exigen la atención de un presidente tal como esperaban salir del centro de atención.

Pero ya sea sin querer o por diseño, la agenda de vacaciones de Biden (paseos en bicicleta, caminatas por la playa y, sí, incluso una noche de cita) han servido para ilustrar lo que la Casa Blanca ha dicho repetidamente: Biden está muy lejos del proceso que está llevando a cabo un Departamento de Justicia que técnicamente supervisa.

Los asesores sabían muy bien que, cuando los Biden estaban a punto de abandonar su retiro junto al mar para lo que sería una salida nocturna de una hora, otra acusación de Trump era inminente.

Su caravana salió de su casa de vacaciones junto al mar a las 5:26 p.m. del martes y conducía por la ruta 1 de Delaware cuando la oficina de Smith emitió un comunicado de prensa en el que afirmaba que Trump “intentó obstruir e impedir de manera corrupta” el conteo de votos electorales, lo que hizo oficial la victoria de Biden.

La campaña de Biden y su Casa Blanca rápidamente emitieron "sin comentarios". Pero, mientras la primera pareja cenaba en Matt's Fish Camp, que se describe a sí mismo como "un lugar relajado de mariscos" que ofrece platos locales como su famosa ensalada de langosta Cobb, la campaña de Trump emitió su respuesta abrasadora: "La anarquía de estas persecuciones del presidente Trump y sus seguidores recuerda a la Alemania nazi en la década de 1930”.

A partir de ahí, estaba en el camino a Movies at the Midway para la proyección de Oppenheimer a las 6:30. Desde la séptima fila, entre un par de docenas de otros cinéfilos, Biden vio la película de tres horas que no ofrecía un escape completo de su trabajo diario. Más allá del tema de peso, los escenarios incluyeron (¡alerta de spoiler!) la Oficina Oval, así como una audiencia de confirmación con senadores como Warren Magnuson y Gale McGee, a quienes Biden llamó colegas años después de las escenas representadas.

“Fue convincente”, dijo Biden a los periodistas después de salir del cine Movies at Midway.

Ese fue uno de los pocos asuntos que Biden eligió comentar esta semana. El miércoles, después de pasar un rato en la playa en un brillante día de verano, también ofreció esto: “Es difícil quejarse de este clima”.

Los asesores de Biden han sentido durante mucho tiempo que una parte subestimada de su atractivo político en 2020 fue un contraste con Trump que iba mucho más allá de la política y el partido. Argumentan que este contraste de estilo también funcionará en 2024: mientras Trump continúa con su enfoque de bola de demolición en la política nacional, Biden ha estado cabeza abajo, más a menudo detrás de escena y enfocado en implementar su agenda.

La semana pasada, un colega demócrata lo expresó de otra manera, diciendo que Biden se centraba en los estadounidenses "normales", mientras que muchos en Washington jugaban con los "raros".

Las pantallas divididas continuaron el jueves. Si bien los medios de comunicación capturaron cada momento del viaje de Trump a Washington para su lectura de cargos, el único vistazo real del presidente en funciones fue otro paseo en bicicleta temprano en la mañana.

Ambos pasaron la tarde del sábado en Rehoboth Beach, Delaware.

Cuando el presidente número 45 de los Estados Unidos apareció a la vista del público el jueves, vestía un traje oscuro y su característica corbata roja brillante. El presidente número 46 fue visto anteriormente luciendo un casco, gafas de sol de aviador y un traje de baño con tortugas.

Un reportero en el grupo de prensa le preguntó a Biden si se detendría para responder preguntas en el día trascendental. Biden respondió secamente: “Probablemente no”.

Y los contrastes no se limitaron a los dos líderes mismos. Si bien las redes sociales de Trump estaban llenas de ataques contra Biden y la lucha legal, la cuenta presidencial de Twitter de Biden incluía publicaciones sobre Bidenomics y Estados Unidos asumiendo la presidencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Su cuenta de campaña ofreció un troll más sutil de un video del presidente bebiendo de una taza "Dark Brandon", un querido meme demócrata, cooptado de lo que originalmente era un insulto republicano, que representa un alter ego más afilado de Biden con láseres rojos.

“Me gusta mi café oscuro”, dice Biden en el video.

No mucho después, justo antes de las 2 p.m., la Casa Blanca llamó a un límite: no se vería a Biden en todo el resto del día.

Esta historia apareció por primera vez en NBCNews.com.