La Cámara Baja aprueba proyecto de ley para hacer del 19 de junio un feriado federal

WASHINGTON — Este miércoles, la Cámara de Representantes votó abrumadoramente a favor de hacer del 19 de junio un feriado federal nacional con un recuento de 415-14, y los demócratas esperan que el presidente Joe Biden firme la medida el sábado.

La festividad del 19 de junio que conmemora el fin de la esclavitud en los Estados Unidos ya se celebra como festividad estatal o ceremonial en 47 estados y el Distrito de Columbia. Cuando se convierta en ley, se convertirá en el undécimo feriado federal del país.

La patrocinadora del proyecto de ley de la Cámara de Representantes, la representante Sheila Jackson Lee, demócrata de Texas, dijo que "ha sido un largo viaje", pero "estamos aquí".

El Juneteenth o día de la emancipación conmemora cuando los últimos esclavos se enteraron de que eran libres. Los soldados confederados se rindieron en abril de 1865, pero la noticia llegó a los últimos negros esclavizados hasta el 19 de junio, cuando soldados de la Unión llegaron a Galveston, Texas. Eso fue unos dos años y medio después de la Proclamación de Emancipación que declaró la libertad de los esclavos en los estados del sur.

“Hacer de Juneteenth un feriado federal es un importante paso hacia el reconocimiento de los males del pasado”, dijo el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Chuck Schumer. “Pero debemos seguir trabajando para garantizar justicia igual y cumplir la promesa de la Proclamación de Emancipación y de nuestra Constitución”.

El Senado aprobó la medida el martes por un acuerdo unánime de consentimiento que acelera el proceso de consideración de leyes.

En el periodo legislativo previo, el senador republicano Ron Johnson se opuso a que el día fuera feriado argumentando el costo y la falta de debate. El congresista dijo entonces que había apoyado resoluciones que reconocían el significado de la fecha, pero que le preocupaba que el nuevo feriado diera a los empleados federales otro día libre a un costo de 600 millones de dólares por año.

“Aunque aún me parece extraño hacer que los contribuyentes provean a los empleados federales tiempo libre, sea requerido ahora para celebrar el fin de la esclavitud, está claro que no hay deseo en el Congreso de discutir más el asunto. Por lo tanto, no voy a objetar”, dijo Johnson en una declaración antes de la votación del martes.

La medida es patrocinada por el senador demócrata Edward Markey y tuvo 60 copatrocinadores. Markey tuiteó el lunes: “Tenemos un largo camino que recorrer hacia la justicia social en Estados Unidos y no podemos llegar sin reconocer el pecado original nacional de la esclavitud. Hace tiempo debimos hacer del Juneteenth un feriado federal”.

La vasta mayoría de los estados reconocen la fecha como feriado o tienen una conmemoración oficial. Es día de descanso pagado para empleados estatales en Texas, Nueva York, Virginia y Washington.

Bajo la nueva ley, el feriado será conocido como Juneteenth National Independence Day.