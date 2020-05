Krispy Kreme celebra a los graduandos con donas gratis

La reconocida empresa de donas, Krispy Kreme, celebrará a los estudiantes de último año de preparatoria y de último semestre de la universidad que este años no tendrán una ceremonia de graduación debido a la pandemia del coronavirus (COVID-19).

La compañía presentó una edición especial de sus productos para la generación del 2020 y estará disponible a la venta del 18 al 24 de mayo.

Además, los estudiantes de último año podrán obtener una de estas docenas de manera gratuita el próximo martes, 19 de mayo, al presentarse en cualquier Krispy Kreme de la localidad si visten una toga y/o birrete que muestre que dicho estudiante se graduará en este 2020.

La docena de donas para los estudiantes de último año incluyen sabores como: Chocolate Iced Kreme Filled, Strawberry Iced Kreme Filled, Cake Batter Filled, Chocolate Iced with Sprinkles, Strawberry Iced with Sprinkles, and Yellow Iced Original Glazed Doughnuts.

Para que el estudiante obtenga su docena de donas gratis, deberá acudir a cualquier local de Krispy Kreme y presentar uno o varios de los siguientes artículos:

Toga y birrete con la borla de la generación 2020

Prendas de la clase 2020 (camisetas, sudaderas, etc.)

Chaqueta o chamarra tipo “letterman” que indiquen la generación del 2020

Anillo representativo de la clase 2020

Anuncio de graduación en conjunto con la identificación del estudiante

Identificación con foto del estudiante que muestre que este es de ultimo año

Cualquier otro artículo relacionado con la generación 2020

Para más información, puedes hacer clic aquí.