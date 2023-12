Antes de morir le dijo a su hija su secreto: era un ladrón de bancos prófugo de la justicia

Ashley Randele disfrutó de una relación particularmente estrecha con su difunto padre, quien trataba a su única hija más como una confidente que como una hija.

"Creo que me decía cosas porque pensaba que yo podía manejarlo mejor que mi mamá o que simplemente tengo el terrible don de poder compartimentar las cosas y ponerlas en un estante y guardarlas", dijo Randele recientemente. de su padre, un hombre al que conoció como el vendedor de coches Tom Randele.

"Tal vez él le daría el 10% de la historia y luego yo podría obtener el 30%, pero definitivamente obtendría más que ella", dijo al podcast "Smoke Screen: My Fugitive Dad", en un episodio que se lanzó el lunes.

Pero incluso con ese nivel de confianza en su hija, dijo que Tom Randele esperó hasta sus últimos días para revelar una verdad impactante: que él no era Tom Randele sino Ted Conrad, quien llevó a cabo uno de los mayores atracos a bancos sin resolver del país.

Antes de morir de cáncer de pulmón en mayo de 2021, le admitió a su hija que había estado usando la fecha de nacimiento falsa del 10 de julio de 1947, cuando en realidad era Conrad, nacido el 10 de julio de 1949.

Conrad tenía 71 años en el momento de su muerte.

“Él dijo: 'Si te lo digo, tienes que prometerme que no lo investigarás. No quiero que investigues nada. No quiero que se lo cuentes a nadie'”, dijo la hija en el podcast.

Conrad estaba trabajando como cajero de bóveda en el Society National Bank en Cleveland cuando regresó despreocupadamente a casa del trabajo el viernes 11 de julio de 1969, según el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos.

No sería hasta el lunes por la mañana cuando los gerentes del banco se dieron cuenta de que faltaban $215,000 (alrededor de $1.8 millones en valor actual), al igual que Conrad, dijo el servicio de alguaciles.

Dejó Cleveland con el dinero en efectivo y comenzó una nueva vida falsa, dejando atrás a todos sus amigos y familiares.

A pesar de lo audaz que fue el crimen, las personas más cercanas a Conrad dijeron que su atraco no fue una sorpresa total porque el joven de 20 años había quedado fascinado con la película clásica de 1968 "El caso Thomas Crown".

Conrad se dejó llevar por el personaje de Steve McQueen, Thomas Crown, quien lleva a cabo un elaborado atraco a un banco de Boston, simplemente por diversión.

Conrad hablaba abiertamente de lo fácil que sería salirse con la suya con el dinero de su banco, según sus amigos en el podcast.

"No ha pasado un día en el que no haya pensado en él", dijo al podcast Russell Metcalf, su mejor amigo de la escuela secundaria. "Porque han pasado 52 años y todavía seguía pensando que me lo iba a encontrar, que lo vería o que hablaría con él".

Metcalf y Conrad cenaron y almorzaron en los días previos al atraco. Se suponía que jugarían golf ese sábado 12 de julio, pero Metcalf, que trabajaba en un banco cerca del de su amigo, no entró en pánico cuando llamó a la puerta del apartamento de Conrad y no obtuvo respuesta.

El lunes siguiente, rápidamente se corrió la voz en la comunidad bancaria de Cleveland de que faltaban $215,000. Metcalf dijo al podcast que lo llamaron a la oficina del abogado de su banco.

"Hay dos tipos trajeados sentados en su escritorio y los miré, y todavía no sé por qué lo hice, y dije: 'Debes estar en el FBI, ¿cuánto recibió?'", dijo Metcalf.

Bromeó, sin darse cuenta de que esto no era motivo de risa y que su amigo acababa de desaparecer con una pequeña fortuna.

"Dijeron: 'Bueno, no podemos discutir eso, pero ¿sabes dónde está Ted?'"

Conrad asumiría una nueva identidad y viviría en Lynnfield, Massachusetts, donde Ashley Randele lo conocía como un padre cariñoso al que le gustaban los pantalones caqui con doble pliegue y las camisas de golf.

"Pensé que conocía a mi padre", dijo en el podcast, "pero eso fue antes de descubrir que había sido un fugitivo durante décadas".

Ashley Randele dijo que todavía le cuesta creer que su padre fuera una especie de maestro delicuente.

“Por supuesto que no”, dijo. “Él siempre estaba muy relajado y tranquilo. Nunca habría adivinado cuántos secretos tenía".