“Influencers”: múltiples caras para mover una industria

Los “influencers” llegaron para quedarse y conforme ganan seguidores logran aumentar su negocio, ya sea viajando el mundo, visitando restaurantes de moda o hasta opinando sobre lo último en cosméticos.

Pero, no todos los que se dicen llamar “influencers”, lo son. La mejor forma de detectarlos es buscar las interacciones que cada uno tiene a diario con los seguidores de sus plataformas sociales: Instagram, Facebook, Twitter y Snapchat.

Esta novel profesión no requiere que el emprendedor se rija por los parámetros de belleza o estética como otras. “Creo que ya en el 2019 no tienes que ser la súper modelo 90-60-90 para tener impacto en las redes sociales”, destacó Karla Venegas quien se considera una “influencer” con su blog personal de viajes. La puedes seguir en Instagram bajo @pasaportete.

La bloguera aseguró que mantenerse, en un mundo cibernético donde todos quieren hacer lo mismo, es complicado. Ahí es donde entra su capacidad para interactuar con las personas o desarrollar su negocio en otra cosa. En su caso, por el amor que tiene a viajar, más adelante podría convertirse en una agencia de viajes o hasta en guía turístico.

Y es que a la luz de lo que vemos en las redes sociales todo es bello y no cuesta esfuerzo, pero lo cierto es que existe un proceso para lograr la mejor foto, ángulo o video. “La gente me vea ahí en la hamaca o comiendo coco y la verdad es que se trabaja”, destacó Venegas quien cuenta con seguidores en España, México y Estados Unidos.

Sus viajes han sido variados, unos los paga ella y otros gratuitos, pero la marca que le impone a todo lo que hace es la clave de su éxito. “La gente se inspira en mí y dicen, si ella lo hizo, yo también lo puedo hacer”, agregó.

Los expertos de Visit Philly contratan “influencers” para sus campañas de mercadeo y es que según los ejecutivos hoy en día es “necesario”. La realidad es que el consumidor ve este tipo de mercado más cercano a ellos, creen aún más en la propuesta, porque la recomendación viene de alguien como ellos y no figuras de intocables.