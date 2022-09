Vivo de milagro: deja su camioneta encendida y lo atropellan para robarla

WEST VALLEY, Utah - Un hombre fue arrollado por un sospechoso que robó su camioneta afuera de su casa en West Valley el pasado lunes.

Angel Gómez está vivo de milagro después de que cuando se disponía a salir a trabajar encendió su camioneta y al notar que había dejado el agua para el día, entró de nuevo a su casa, pero dejó el vehículo prendido.

Al salir nuevamente se dio cuenta que alguien estaba dentro de la camioneta. Al principio pensó que era alguien que conocía o algún amigo le estaba haciendo una broma.

“Vi que era alguien que estaba robándose la camioneta y le dije a la persona 'no no no’ porque ya no sabía qué hacer, porque ya estaba al frente, y él ya estaba manejando... Me echó la camioneta encima y me arrastró 30 pies”, narró Gómez.

El hombre fue llevado al hospital con las costillas de ambos lados del cuerpo fracturadas, la clavícula y las caderas quebradas, entre otras lesiones.

La sargento Melody Cutler dijo que en situaciones como estas lo mejor es no acercarse y dejar que se lleven el vehículo, y de inmediato llamar al 911.

Cutler agrega que en los meses de invierno estos tipos de crímenes son muy comunes ya que las personas tienden a dejar sus vehículos prendidos y desatendidos mientras se calientan.

La camioneta fue encontrada días después, aunque una maquinaria de más de $1,000 fue robada de ella.