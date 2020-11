Líder republicano del Senado promete paquete de estímulo antes de fin de año

Kentucky.- El líder de los republicanos en el Senado, Mitch McConnell, quien fue de los primeros en revalidar con holgada ventaja su puesto en esa Cámara durante las elecciones del martes, dijo que estaría dispuesto a completar un nuevo paquete de estímulo económico antes del fin de este año.

El legislador dio las declaraciones en una rueda de prensa tras su victoria electoral y prometió que ese paquete sería el centro del debate cuando el Senado retorne a sesiones la semana próxima.

"Como he dicho repetidamente en los últimos meses, necesitamos otro paquete de rescate. El senado vuelve a reunirse el lunes. Con suerte, las pasiones partidistas que nos impidieron hacer otro paquete de rescate disminuirán con la elección. Y creo que tenemos que hacerlo, tenemos que hacerlo antes de fin de año", enfatizó el senador.

Agregó en referencia a la líder demócrata Nancy Pelosi, que ella "presentó un paquete de 2.5 billones con todo tipo de cosas que sentí que simplemente no estaban relacionadas con el tema".

"Me planté en el piso del Senado no una sino dos veces con medio billón de dólares, ¿recuerdas cuando eso era mucho dinero? Estos iban destinados a la situación escolar, necesitamos reponer el programa de pequeños préstamos PPP, y necesitamos otra ronda para los hospitales porque claramente el coronavirus no se ha ido. Creo que ese es el primer trabajo cuando regresemos".

Cabe recordar que McConnell, le dijo al presentador de radio Hugh Hewitt la semana pasada que la Cámara manejará el alivio "justo a principios de año", con una legislación dirigida a ayudar a las pequeñas empresas y hospitales en dificultades, pero el paquete de 500,000 millones que ha presentado en el Senado no ha incluido pagos directos a los estadounidenses.

McConnell aseguró que espera que se logre una situación más cooperativa. "Y también tenemos que financiar al gobierno y al presidente, y estoy de acuerdo en que necesitamos hacer un proyecto de ley general en diciembre, sin importar quién gane las elecciones, la función básica del gobierno".

"Tenemos dos cosas importantes que hacer antes de fin de año. No sorprenderá a ninguno de ustedes y también continuaremos confirmando nombramientos vitalicios a los tribunales", afirmó.