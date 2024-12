Luigi Mangione contrata a destacada abogada para su caso de asesinato

Luigi Mangione contrató a la destacada abogada Karen Friedman Agnifilo para que lo representara en los cargos de Nueva York por el asesinato del director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson.

La firma, Agnifilo Intrater LLC, confirmó que Friedman Agnifilo lo representará, pero declinó hacer más comentarios.

"Ella no hará ninguna declaración en este momento", dijo la firma en un comunicado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email.> Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo 62 aquí.

Friedman Agnifilo fue el asistente principal del fiscal de distrito en la Oficina del Fiscal de Distrito de Manhattan bajo Cyrus Vance Jr. durante siete años. También sirvió cuatro años como jefa de la división de juicios de la oficina.

La búsqueda del tirador que duró un día terminó el lunes cuando Mangione, de 26 años, fue arrestado en Altoona, Pensilvania, donde fue encontrado comiendo en un restaurante McDonald's y cargando una mochila que contenía lo que las autoridades dijeron que era evidencia que lo vinculaba con el tiroteo de Thompson.

Mangione, que proviene de una prominente familia de Baltimore, fue acusado en Nueva York de un cargo de asesinato, tres cargos de posesión criminal de un arma y un cargo de posesión de un instrumento falsificado.

También fue procesado en Pensilvania por dos delitos graves de falsificación y portación de un arma de fuego sin licencia, así como por tres delitos menores de manipulación de registros o identificación, posesión de instrumentos delictivos y suministro de identificación falsa a las autoridades.

Mangione permanece encarcelado en su propia celda en la Institución Correccional del Estado de Huntingdon y está luchando contra la extradición a Nueva York. Un portavoz del Departamento Correccional de Pensilvania dijo que actualmente no tiene acceso a un televisor, no interactúa con otros reclusos y come en su celda.

Estas fueron las palabras del joven de 26 años acusado del asesinato a sangre fría del CEO de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en Manhattan. Shaira Arias presenta la más reciente información sobre este caso.

Tras el arresto, surgieron actividades de recaudación de fondos en línea en apoyo a Mangione. Al menos tres eventos para recaudar fondos aparecieron en GoFundMe, pero desde entonces han sido eliminados. GoFundMe dijo que estaba reembolsando a los donantes que contribuyeron a las campañas y dijo que sus Términos de servicio prohíben la recaudación de fondos para la defensa legal de delitos violentos.

Otra plataforma de crowdfunding, GiveSendGo, no ha eliminado una recaudación de fondos para la defensa legal de Mangione. La recaudación de fondos, que recaudó más de $94,000 dólares hasta el sábado por la mañana, dijo que "no estaba aquí para celebrar la violencia, pero sí creemos en el derecho constitucional de una representación legal justa". El objetivo de la recaudación de fondos es de $200,000 dólares.

No está claro si alguna de las donaciones ayudará a pagar los honorarios legales de Mangione. No se pudo contactar a su familia para hacer comentarios el sábado.

El abogado de Pensilvania, Thomas Dickey, ha dicho que no había visto pruebas que vincularan a su cliente con el asesinato y que Mangione se declararía inocente de los cargos en ambos estados.

Dickey y Friedman Agnifilo no pudieron ser contactados de inmediato para hacer comentarios el sábado.

Esta nota fue publicada originalmente en inglés por Minyvonne Burke y Susan Kroll para NBC News. Para más de NBC News, haz clic aquí.