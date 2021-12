Madre de joven venezolano que habría sido agredido en escuela de Florida teme por su seguridad tras video viral

CONDADO OSCEOLA, Florida - En una escuela de Kissimmee nuevamente se vivieron momentos de acoso o “bullying” en los pasillos, cuando un joven de 16 años recibió un golpe en la cabeza y todo quedó grabado en video.

Un video que muestra el momento en el que un estudiante sorprende a otro con un golpe en la cabeza se hizo viral en la redes sociales el lunes luego de que la tía del estudiante lo compartiera.

Según la publicación original del video en una cuenta de Instagram, el joven de 16 años fue agredido brutalmente por unos individuos dentro de su escuela. Los hechos sucedieron en Liberty High School en Kissimmee quien, según la publicación, “no hizo absolutamente nada al respecto” y por eso decidieron publicar esto “para que fuese difundido de manera viral y hacer presión para que se le castigue con todo el peso de la ley a estos responsables del hecho”.

Hablamos en exclusiva con la mamá que nos aclara que su hijo no sufre de autismo como se había reportado.

“Lo que pasó en ese video, yo me enteré una semana después. El colegio me llamó de pronto y me dijo que fuera rápido que a mi hijo le había pasado algo, que lo habían golpeado y que yo tenía que estar al tanto”, dijo la madre del estudiante agredido, Merlyn Carrillo.

"Yo después de ver esto yo necesito poner cargos", añadió Carrillo.

Merlyn dice que acudió ante las autoridades pertinentes pero no encontró la respuesta que buscaba.

"Se cerró la investigación. Y yo, ¿y qué pasó? El distrito escolar va a expulsar al muchacho, todavía siguen hablando en futuro, y los otros dos van a regresar. Si ellos van de vuelta, mi hijo no va más", añadió Merlyn.

Esa fue la decisión que tomó esta madre que llegó de Venezuela en 2018 pensando en buscar una mejor vida. Ella cambió a su hijo de escuela y hasta se cambió de casa.

“Todos los venezolanos tenemos como psicosis de persecución, miramos pa’ tras todo el tiempo. Hasta eso se me había quitado, ya no. Ahora estoy en lo mismo", dijo la madre del muchacho “Yo pensé que eso no pasaba aquí”.

Pero en Estados Unidos, sí pasan. Los casos de acoso son una problemática en las escuelas del país. De hecho, el alguacil del condado Osceola inició una campaña contra el acoso y su portavoz habla sobre lo que puede hacer un padre en esta situación.

“La persona que lo agrede, que lo acosa, que los hostiga por las redes sociales está cometiendo un crimen y usted tiene derecho a llamar al 911 y reportarlo” dijo Nirva Rodríguez, portavoz del alguacil del condado Osceola.

Por su parte, el distrito escolar del condado Osceola nos indicó por medio de un comunicado que no podían discutir la disciplina estudiantil debido a la confidencialidad del estudiante, pero agregó que todos los estudiantes involucrados fueron disciplinados de manera oportuna de acuerdo con el código de conducta estudiantil.

“Yo fui todos los días al colegio esperando que me dijeran que habían expulsado al muchacho hasta el último día que fui que todavía no lo habían expulsado”, reclamó Merlyn.

Ahora la mamá del estudiante afectado que dice que no buscaba que las imágenes se viralizaran ya que de esta manera teme por la seguridad de su hijo.

“Ahora con ese video donde sale la cara de mi hijo, dime ¿qué tranquilidad me van a ofrecer o cómo voy a hacer yo para cuidarlo?” añadió Merlyn.

La Oficina del Alguacil del condado Osceola también nos confirmó que la investigación ahora está en manos de la fiscal del estado.