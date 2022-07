Maestras dejan el salón de clases para vender marihuana

ALBUQUERQUE, Nuevo México - Todo inició como una broma, pero ahora cinco maestras están a solo semanas de inaugurar su tienda de cannabis recreativo en el Valle del Sur en Nuevo México.

Su nueva misión como educadoras es informar a la comunidad sobre los beneficios de la planta del cannabis y terminar con los prejuicios que existen hacia la marihuana.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Nos juntamos después de escuela al terminar el semestre para vacaciones de invierno. Ms. Muncy estaba tirando ideas de qué hacer en un futuro y dijo que abrir una tienda de marihuana", compartió Laura Legarda, una de las educadoras.

Las maestras se conocieron en South Valley Prep hace varios años. Allí enseñaron un poco de todo, desde ciencias y matemáticas hasta arte, y ahora pronto abrirán este negocio en el Valle del Sur.

Aunque el cannabis está dejando ventas de hasta $21 millones mensuales en Nuevo México tan sólo por ventas recreativas, ellas dicen que sus motivos van más allá de lo monetario. Compartieron que su misión es educar a la comunidad sobre los beneficios de la planta y eliminar el estigma que hay detrás de su uso.

"Nosotras queremos enseñarles a la gente que no todo lo que se ve en las calles es verdad. Uno crece pensando que la marihuana no es buena, no siempre es mala", manifestó Legarda.

Las emprendedoras están esperando una última inspección para poder inaugurar su tienda. Esperan que para finales de mes puedan iniciar operaciones.