“Indignantes e inaceptables”: reportan ataques a periodistas que cubren protestas de George Floyd

LOS ÁNGELES - La primera vez que los oficiales dispararon balas de goma contra el presentador de MSNBC Ali Velshi y su equipo el sábado por la noche en Minneapolis, él estaba dispuesto a creer que los funcionarios no sabían eran periodistas. La segunda vez, dijo Velshi, lo sabían y dispararon de todos modos.

"Levantamos las manos y gritamos: 'Somos medios de comunicación'", dijo Velshi. "Respondieron:" ¡No nos importa! "Y abrieron fuego por segunda vez".

Velshi, quien dijo que fue alcanzado por una bala de goma en la pierna, es solo uno de los muchos periodistas en todo el país que sufrieron heridas por parte de la policía o los manifestantes mientras cubrían las protestas de George Floyd este fin de semana.

Y esto ocurrió después de que el gobernador de Minnesota, Tim Walz, prometió que no interferirían con los periodistas tras el arresto del viernes de un equipo de CNN mientras estaban en vivo y otros reportes de violencia contra periodistas de la ciudad donde murió Floyd, incluida la fotógrafa independiente Linda Tirado, quien dijo está ciega en su ojo izquierdo después de ser disparada por la policía.

Dan Shelley, director ejecutivo y director de operaciones de la Asociación de Noticias Digitales de Radio Televisión (RTDNA), dijo que aunque todos los ataques contra periodistas fueron "indignantes e inaceptables", estaba particularmente molesto por los incidentes de Minneapolis que ocurrieron después de que el Gobernador hizo su garantías.

"Comenzaron a atacar deliberadamente a periodistas que eran claramente identificables e identificarse como periodistas", dijo Shelley. "Hemos escuchado varias instancias de policías, ya sea a través de sus palabras o acciones, que dicen que simplemente no les importó. Ser periodista en las Ciudades Gemelas anoche, particularmente en Minneapolis, si acabas por ser arrestado, tuviste suerte”.

El periodista de Minneapolis Star Tribune, Chris Serres, tuiteó el domingo que se le ordenó dos veces a punta de pistola que se tirara en el suelo.

Serres escribió que él estaba "advertido de que si me movía" una pulgada "me dispararían. Esto después de recibir gases lacrimógenos y ser golpeado en el área de la ingle por una bala de goma. Mostrar una insignia de prensa de Star Tribune no hizo ninguna diferencia”.

Martin Luther King III criticó las palabras del presidente sobre dispararle a quienes saquean durante las protestas. Para ver más de Telemundo, visita now.telemundo.com

El auto de su colega de Star Tribune, Ryan Faircloth, también fue alcanzado por lo que probablemente fueron "balas de goma", que destrozaron su ventana y lo dejaron con cortes en el brazo y la frente.

La reportera de Los Angeles Times, Molly Hennessey-Fiske, dijo en un mensaje de video en Twitter que ella y una docena de otros medios de comunicación se habían identificado como tales y que los oficiales de la Patrulla Estatal de Minnesota todavía "nos dispararon cañones lacrimógenos a quemarropa".

Hennessey-Fiske dijo que la golpearon en la pierna. Ella dijo que les preguntó a los oficiales a dónde deberían ir, pero no les dieron ninguna dirección a los periodistas. "Simplemente nos dispararon", dijo.

No fue solo Minneapolis donde los periodistas se encontraron en peligro. El sábado se reportaron lesiones de periodistas en ciudades como Nueva York, Chicago, Washington D.C., Pittsburgh, Los Ángeles, Filadelfia, San Diego, Detroit y Denver. Aunque la situación es fluida y en desarrollo, el RTDNA ha contado más de 60 incidentes en todo el país en las últimas 48 horas en las que los reporteros han sido "heridos, agredidos o acosados ​​por manifestantes o policías".

Las multitudinarias protestas en varios estados podrían desencadenar nuevos brotes del COVID-19 en el país.

En Chicago, el reportero Michael Adams tuvo una interacción similar con Velshi y Hennessey-Fiske cuando la policía allanó la estación de servicio en la que él y su equipo se refugiaron y dijeron que "no les importaba" que fueran prensa.

"Después de gritar, presionar varias veces y levantar mi tarjeta de prensa en el aire, me arrojaron al suelo", escribió Adams en Twitter. "Entonces apareció otro policía y me rociaron con gas pimienta mientras me mantenían en el piso".

El periodista del Huffington Post Christopher Mathais fue arrestado el sábado mientras cubría protestas en Nueva York.

El comentarista de CNN Keith Boykin también fue arrestado por la policía de Nueva York el sábado después de identificarse como la prensa.

En Los Ángeles, Lexis-Olivier Ray dijo que un oficial del Departamento de Policía de Los Ángeles lo golpeó en el estómago después de identificarse como periodista "varias veces".

Resumen de las protestas del sábado por Andrea Cruz.

En Washington D.C., el periodista del Huffington Post Philip Lewis tuiteó que fue alcanzado en la pierna con balas de goma.

El director de noticias de Detroit Free Press, Jim Schaefer, dijo que varios de sus periodistas que mostraron que sus insignias de los medios fueron rociados con pimienta por la policía de Detroit.

Y en Denver, el periodista de 9NEWS Jeremy Jojola tuiteó que fue golpeado con "Algo despedido por la policía" a pesar de que sostenía una cámara y luces.

El domingo, reflexionó que dijo: "Nunca se sabe realmente si fuimos atacados intencionalmente o no. Solo diré que no estábamos haciendo nada malo ya que estábamos en un área bajo toque de queda ".

Desde que comenzaron las protestas, ocho periodistas de AP han resultado heridos, aunque ninguno de ellos de gravedad. Tres fueron alcanzados por balas de goma, uno fue golpeado, otro fue derribado y otros cayeron.

Los actos de violencia y el acoso deliberado son aún más angustiantes para Shelley porque distrae la historia real.

"Los periodistas no deberían ser la historia", dijo Shelley. "Es calamitoso ver a todos estos periodistas que simplemente están sirviendo al público al cubrir estos incidentes de disturbios civiles siendo atacados sin motivo... Los periodistas son representantes del público y están ahí para servir al público y contar las historias de los manifestantes. y de los funcionarios públicos electos y otros que tratan de lidiar con la situación ".

Agregó: “Realmente está perjudicando al público en general, no solo al periodista. Está interfiriendo con su capacidad de ser testigos oculares y cronistas de lo que está sucediendo en este país en este momento ".