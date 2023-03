“Pienso que la están prostituyendo”: madre vive en agonía tras la desaparición de su hija

Una madre de Carson, California, vive una pesadilla tras la desaparición de su hija de 16 años.

Su hija se fue de la casa en enero, pero unas semanas después la madre recibió una llamada telefónica que le hizo temer que la retuvieron contra su voluntad.

Han pasado dos meses desde que la adolescente se fue de su casa. Su madre dice que la menor no tenía muchos amigos, no iba a fiestas y no era de las que salían con nadie.

Alinka Ávila salió de su casa en Carson la mañana del 1 de enero sin ninguna identificación, sin su tarjeta de crédito y sin un cambio de ropa.

Desde que se fue, su teléfono celular ha permanecido desconectado y sus cuentas de redes sociales también han sido desactivadas.

"Por favor ayúdenme a encontrar a mi hija antes de que sea muy tarde, por favor”, dijo Marciela Ávila, su madre.

La progenitora dice que su hija no salía con muchos amigos, pero que conoció a un joven dos días antes de su desaparición.

"Pensamos que se había ido con alguien, pero no sabemos", dijo Marciela.

Poco después de que Alinka se fuera, la familia recibió una llamada telefónica que se rastreó hasta el área de Venice.

"Ella dijo 'me tienen y no me dejarán ir'", dijo Marciela. "Todo ha cambiado desde entonces, para todos", indicó.

La familia ha publicado miles de carteles con la foto de Alinka con la esperanza de que alguien la haya visto o sepa algo.

"Cada vez que doy un volante a una persona le pido a Dios que sea ella quien me ayude a encontrar a mi hija”, expresó Marciela. “Quiero que sepa que no descansaré hasta tenerla de vuelta aquí conmigo”, señaló.

Los detectives del Departamento del Alguacil de Carson están investigando este caso como uno de joven en riesgo.

“Me duele el corazón, pero creo que la tienen trabajando como prostituta, creo”, dijo Marciela afectada.

Las autoridades no pueden confirmar si la adolescente está siendo traficada sexualmente. Por ahora, están pidiendo pistas sobre su ubicación.

Alinka llamó a su familia dos veces y una vez les pidió que la recogieran cerca de Union Station, pero nunca apareció. Cuando la familia ha intentado devolver la llamada a los números, ya no existen.

Cualquier persona que tenga información sobre el paradero de Alinka debe contactar el Departamento del Alguacil de Carson.